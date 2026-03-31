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Tre cittadini italiani sono stati arrestati a Milano con l’accusa di rapina aggravata, lesioni aggravate e porto di armi da sparo. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dalla Polizia di Stato e ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne e un 45enne della provincia di Bari e di un 68enne della provincia di Caserta. I tre sono ritenuti responsabili di una violenta aggressione avvenuta il 21 dicembre 2024 ai danni di un cittadino cinese, derubato di uno zaino contenente un telefono cellulare e 10mila euro in contanti.

Le indagini della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare è il risultato di una complessa attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile di Milano. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica di una rapina particolarmente violenta avvenuta in via Sonnino la sera del 21 dicembre 2024. La vittima, un 42enne di nazionalità cinese, è stata seguita da due degli aggressori fin dall’uscita dalla propria agenzia di viaggi, anche a bordo dell’autobus che lo ha riportato a casa.

La dinamica dell’aggressione

Giunti nei pressi dell’abitazione della vittima, i complici dei due uomini sono intervenuti a bordo di uno scooter. La rapina si è consumata quando i malviventi hanno minacciato il 42enne con una pistola, arrivando anche a esplodere un colpo d’arma da fuoco. Sotto la minaccia, la vittima è stata costretta a consegnare lo zaino, che conteneva un telefono cellulare e 10mila euro in contanti. Nel tentativo di recuperare il proprio bene, il cittadino cinese ha subito una nuova aggressione, riportando lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

L’identificazione dei responsabili

Le indagini sono state supportate dagli accertamenti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e da attività tecniche di intercettazione. Questi strumenti hanno permesso di raccogliere gravi indizi di reato a carico dei tre indagati. Un quarto soggetto risulta ancora sotto indagine e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

L’arresto dei sospettati

Il 27 marzo scorso, nel pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato e fermato i tre sospettati in un ristorante di corso Magenta, mentre pranzavano insieme ad altre persone già note alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha permesso di notificare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’episodio di Milano ha destato particolare preoccupazione per la violenza e la determinazione dimostrate dagli aggressori, che non hanno esitato a usare un’arma da fuoco in pieno centro cittadino.