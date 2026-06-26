Agente Francesco Imprezzabile morto a Milano, Genti Berisha ai domiciliari con braccialetto elettronico

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L’arresto è stato convalidato, ma non è previsto il carcere per Genti Berisha, la cui accusa è passata da omicidio stradale a fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Il 26enne si trovava alla guida dell’auto che non ha rispettato l’alt dell’agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, morto per essere caduto dalla moto nel corso dell’inseguimento.

Genti Berisha esce dal carcere di Milano

Nella giornata di venerdì 26 giugno, la gip Giulia Masci ha interrogato nel carcere di San Vittore Genti Berisha, convalidandone l’arresto.

A seguito della proposta dei legali dell’imputato, la pm ha modificato la richiesta di carcere in arresti domiciliari.

ANSA

La decisione è stata presa dopo la confessione dell’uomo e la messa a disposizione di una casa da parte dei suoi famigliari.

L’avvocato Fabrizio Cardinali ha riportato che Berisha ha chiesto “scusa” e si è detto “dispiaciuto, veramente emotivamente provato”.

Il reato è quello di fuga pericolosa

Nel corso dell’interrogatorio, Berisha ha negato qualsiasi urto tra il suo suv e la moto guidata da Francesco Imprezzabile.

Il 26enne ha anche spiegato di non essersi “accorto che “il povero agente era caduto”.

Tali circostanze hanno portato il gip, che non può andare oltre la richiesta del pm sulle misure cautelari, a modificare l’accusa da omicidio stradale a fuga pericolosa con morte come conseguenza di altro reato.

Berisha si è assunto “la piena responsabilità di aver fatto questo gesto istintivo, sconsiderato, valutando male la situazione proprio da soggetto immaturo”.

L’agente Francesco Imprezzabile morto nell’inseguimento

Attorno alle ore 21:00 di lunedì 23 giugno, Genti Berisha è passato di fronte al posto di blocco allestito a Milano nella zona di Ponte Lambro.

Ignorando l’alt degli agenti, il 26enne ha proceduto ad alta velocità a bordo del suv Audi Q8 e-tron che aveva preso a noleggio.

Gli agenti si sono immediatamente messi all’inseguimento del veicolo in fuga. Francesco Imprezzabile guidava la sua moto di servizio.

Procedendo a una velocità di circa 180 km/h, l’agente ha perso il controllo del mezzo dopo una curva nei pressi dell’aeroporto di Linate.

Ritrovato dai colleghi tra l’erba alta, accanto alla moto distrutta, Imprezzabile è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda, dove è stato dichiarato il decesso. Aveva 39 anni.