Agente Francesco Imprezzabile morto a Milano, l'uomo arrestato chiede scusa "alla famiglia e all'Italia"

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Per la morte di Francesco Imprezzabile, l’agente deceduto durante l’inseguimento di un’auto alle porte di Milano, è stato arrestato un uomo di 27 anni. Durante l’interrogatorio ha detto di non essersi accorto della caduta e ha chiesto scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima.

Il racconto dell’uomo arrestato

Il 27enne albanese è stato arrestato per omicidio stradale, al termine dell’interrogatorio davanti alla pm Franesca Crupi. Il giovane era già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma per un altro reato.

Raccontando l’accaduto, ha detto di non essersi fermato all’alt perché aveva con sé qualche grammo di hashish, e non voleva “guai”.

ANSA

L’uomo è indagato a piede libero per omicidio stradale nell’ambito delle indagini per la morte dell’agente di polizia locale Francesco Imprezzabile.

Durante l’interrogatorio il giovane, a quanto si è appreso, ha ammesso di essere stato alla guida del suv e che nell’auto con lui c’erano altre tre persone.

Il 27enne ha inoltre sostenuto di non essersi accorto della caduta dell’agente che lo stava inseguendo in moto.

Le scuse del 27enne arrestato

Il giovane arrestato si è scusato con lo Stato italiano e con la famiglia della vittima durante l’interrogatorio.

A quanto si apprende, il 27enne si è detto dispiaciuto e ha anche chiesto “se può fare qualcosa” per la famiglia Imprezzabile.

Dopo avere appreso della morte dell’agente, B.G., assistito dall’avvocato Fabrizio Cardinali, stava pensando di costituirsi.

La fuga in auto

La sera del 22 giugno, il suv è fuggito all’alt della polizia, dando così il via all’inseguimento che si è concluso con la morte dell’agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile.

L’incidente è avvenuto nel Comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano. Secondo quanto riferito dal 118, il poliziotto 39enne avrebbe perso il controllo della moto su cui stava inseguendo l’auto pirata.

Portato dopo le 21:30, in gravissime condizioni tramite elisoccorso, all’ospedale Niguarda di Milano, è deceduto poco tempo dopo in seguito alle gravi lesioni riportate nella caduta.

Il giovane alla guida del suv è stato portato al carcere di San Vittore.