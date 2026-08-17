Agente indagato per aver sparato a un detenuto in fuga al Pronto soccorso di Prato, Matteo Salvini lo difende

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Domenica 16 agosto, un agente della polizia penitenziaria ha aperto il fuoco, sparando tre colpi di pistola e ferendo un detenuto 22enne marocchino all’ospedale di Prato. Il giovane è stato raggiunto da un proiettile a una gamba, mentre stava tentando la fuga, dopo avere scaricato un estintore di emergenza e aver seminato il caos al pronto soccorso. Il poliziotto è ora indagato per tentato omicidio. Matteo Salvini si è schierato apertamente dalla sua parte.

Prato, agente indagato per avere sparato a un detenuto 22enne

Come riferisce TgCom24, gli avvocati dell’agente hanno ricevuto comunicazione formale lunedì mattina del fatto che il loro assistito sia indagato per tentato omicidio.

Nelle prossime ore, l’agente penitenziario sarà interrogato alla presenza dei suoi difensori di fiducia.

ANSA

Caos al pronto soccorso

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di domenica 16 agosto. Il 22enne è stato inseguito e bloccato fuori dal carcere della Dogaia di Prato mentre provava a gettare pacchetti con droga nel penitenziario.

Durante l’operazione, è caduto e per le ferite riportate è stato portato al pronto soccorso di Prato, sotto il controllo degli agenti penitenziari, per le cure.

Intorno alle 17, mentre era steso su una barella e aveva le mani ammanettate, si sarebbe sollevato di scatto e sarebbe riuscito a raggiungere un estintore, scaricandolo.

Successivamente avrebbe tentato di fuggire di corsa. Gli agenti lo avrebbero inseguito e gli avrebbero gridato più volte di fermarsi. In quel momento, uno dei poliziotti avrebbe esploso tre colpi di pistola.

Due proiettili sarebbero stati sparati verso l’alto, il terzo verso il basso, ferendo a una gamba il 22enne.

Immediatamente i locali del pronto soccorso sono stati chiusi e i pazienti sono stati portati in altre strutture ospedaliere di Firenze e Pistoia.

Matteo Salvini: “Altro che tentato omicidio, il poliziotto ha fatto il suo lavoro”

Sulla vicenda, attraverso un commento scritto su X, ha detto la sua Matteo Salvini.

“Totale sostegno all’agente di Prato. Altro che “tentato omicidio”: ha semplicemente fatto il suo lavoro, fermato un pericoloso delinquente (peraltro già dimesso dall’ospedale) e protetto la sicurezza di decine di cittadini perbene”, ha dichiarato il leader della Lega.