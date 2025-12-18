Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e un sequestro preventivo sono stati eseguiti a Crotone, dove un agente della Polizia Penitenziaria è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è gravemente indiziato di corruzione, rivelazione di segreti d’ufficio, falsità materiale e ideologica in atti pubblici, oltre che di accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. L’operazione, eseguita nella mattinata odierna, è stata disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dell’agente penitenziario è il risultato di una complessa attività investigativa durata oltre due anni. L’indagine è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone e dal Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Dott. Domenico Guarascio.

I reati contestati

L’agente, in servizio presso la Casa Circondariale di Crotone, è accusato di corruzione, rivelazione di segreti d’ufficio, falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, nonché di accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti. Secondo quanto emerso, avrebbe ottenuto o si sarebbe fatto promettere somme di denaro da detenuti o dai loro familiari, in cambio di agevolazioni e favori all’interno dell’istituto penitenziario.

Il modus operandi

L’attività investigativa, che ha incluso intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, oltre a servizi di osservazione e controllo, ha permesso di ricostruire il comportamento illecito dell’agente. Un operatore sotto copertura del Servizio Centrale Operativo ha fornito un contributo decisivo per svelare il sistema. L’agente, sfruttando il proprio ruolo e le mansioni di addetto ai colloqui, avrebbe instaurato rapporti di fiducia con i detenuti, convincendoli a consegnare denaro, spesso tramite i familiari, in cambio di presunte agevolazioni detentive o di un interessamento alle loro vicende giudiziarie.

Le accuse e le garanzie per l’indagato

Le accuse mosse nei confronti dell’agente penitenziario sono gravi e riguardano una serie di condotte che avrebbero favorito alcuni detenuti della Casa Circondariale di Crotone.

IPA