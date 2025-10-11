Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Latina. Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti durante un controllo in una palazzina di edilizia popolare. L’intervento è avvenuto nella serata di ieri, quando i militari sono stati insospettiti da alcuni rumori provenienti dallo scantinato di un edificio in via Helsinki. L’uomo è stato sorpreso nella propria cantina, dove sono stati trovati droga e strumenti per il confezionamento.

Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nell’ambito di un’attività di controllo del territorio da parte dei militari del Comando Provinciale di Latina. Durante una verifica in una palazzina di edilizia popolare situata in via Helsinki, i Carabinieri hanno percepito rumori sospetti provenienti dallo scantinato dell’immobile. Questo dettaglio ha spinto i militari a procedere con un controllo più approfondito dell’area.

L’arresto in flagranza e il sequestro della droga

Una volta raggiunto lo scantinato, i Carabinieri di Latina hanno sorpreso l’uomo, un 44enne del posto già noto alle forze di polizia, all’interno della propria cantina. All’interno del locale sono stati rinvenuti circa 70 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, oltre a due bilancini di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro.

Le accuse e la posizione dell’indagato

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 44enne è stato condotto presso la propria abitazione, dove si trova ora agli arresti domiciliari. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione, per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.