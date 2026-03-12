Agenti accusati di torture nel carcere minorile di Casal del Marmo, in 10 indagati e 5 sospesi dal servizio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta su presunte violenze e torture avvenute all’interno del carcere minorile di Casal del Marmo. Dieci agenti della polizia penitenziaria risultano indagati a vario titolo, mentre per cinque di loro i magistrati hanno chiesto la sospensione dal servizio.

Ipotesi torture nel carcere minorile di Casal del Marmo

Secondo le accuse, tra febbraio e novembre del 2025 alcuni agenti avrebbero compiuto aggressioni e pestaggi ai danni di giovani detenuti, spesso in zone dell’istituto non coperte dalle telecamere di sorveglianza.

Nel fascicolo aperto dalla Procura figurano diverse ipotesi di reato: due agenti sono indagati per tortura, cinque per lesioni e tre per falso ideologico in atto pubblico.

Gli investigatori puntano a verificare se alcune aggressioni possano essere state successivamente giustificate attraverso referti e atti ufficiali che descrivevano rivolte o altri episodi mai avvenuti, come riporta tra gli altri il Tg3.

Le testimonianze degli operatori

Le indagini si basano sui racconti di almeno tredici detenuti stranieri, di età compresa tra i 15 e i 19 anni, ma anche sulle testimonianze di operatori che lavorano all’interno della struttura: educatori, suore e cappellani.

Secondo quanto emerge dagli atti, molte delle violenze sarebbero avvenute in spazi dell’istituto privi di sistemi di videosorveglianza.

Le presunte vittime raccontano di pestaggi con calci e pugni, ma anche di aggressioni compiute utilizzando sedie, bastoni o estintori. Alcuni detenuti hanno riferito che gli agenti entravano nelle celle senza preavviso e iniziavano a colpirli.

In diversi casi sarebbero state rivolte minacce anche con oggetti come forbici o chiavi avvicinate alle parti intime, con l’intimidazione di sfregiare.

Le testimonianze parlano inoltre di soprannomi attribuiti ad alcuni agenti ritenuti particolarmente violenti, nomignoli che ricorrono più volte nei racconti raccolti dagli inquirenti. “Vi porto sopra e vi faccio come carne macinata“, una delle minacce degli agenti, secondo le accuse.

Per lungo tempo i giovani detenuti avrebbero evitato di denunciare quanto accadeva per timore di ritorsioni. A rompere il silenzio sono stati alcuni operatori del carcere minorile.

L’inizio delle indagini

Le segnalazioni sono arrivate fino al Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia e da lì alla Procura di Roma, che ha avviato l’indagine coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi.

Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti ci sono anche diversi referti medici che documentano lesioni compatibili con i racconti dei detenuti. Nei documenti sanitari si parla di ecchimosi, escoriazioni, lividi sul petto e ferite agli occhi o alle spalle.

Le accuse sono ora al vaglio della magistratura e dovranno essere verificate dalle indagini.