Un uomo è stato arrestato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri sera a Genova. Il soggetto, un 27enne di origine marocchina, è stato fermato dopo aver aggredito due agenti intervenuti per sedare una rissa su un autobus. Gli agenti sono stati medicati con una prognosi di 7 giorni. L’uomo è stato tratto in arresto in attesa della direttissima.

Rissa su un autobus a Genova

L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, quando la Sala Operativa della Questura di Genova ha ricevuto una segnalazione relativa a una rissa in corso a bordo di un autobus nei pressi della stazione di Cornigliano.

La segnalazione, giunta intorno alle ore 23,50, ha attivato le volanti dell’U.P.G.S.P., che si sono immediatamente dirette verso la zona indicata. Durante il tragitto gli agenti sono stati informati che i tre soggetti coinvolti nella rissa si erano spostati su un altro autobus diretto verso Voltri. Le pattuglie hanno quindi intercettato il mezzo pubblico all’altezza di via Puccini, salendo a bordo per identificare i presenti.

Gli agenti aggrediti durante il controllo

Uno dei tre uomini, che corrispondeva alla descrizione fornita dalla Sala Operativa, ha assunto fin da subito un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti, tentando di sottrarsi al controllo di Polizia.

Invitato a scendere dal bus il 27enne marocchino ha reagito con violenza, colpendo ripetutamente due poliziotti con calci e pugni. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza all’interno della volante.

Condotta aggressiva anche in Questura

Durante il trasferimento verso la Questura il giovane ha continuato a manifestare un comportamento aggressivo, colpendo con la testa i finestrini posteriori dell’auto di servizio e tentando di fuggire dalla portiera.

Per fermare la sua azione gli agenti hanno dovuto ricorrere all’uso dello spray urticante.

Le conseguenze per gli agenti

I due poliziotti aggrediti sono stati accompagnati all’ospedale Evangelico dove sono stati visitati e dimessi con una prognosi di 7 giorni ciascuno.

L’arrestato, invece, è stato trattenuto in attesa della direttissima prevista per la giornata odierna.

La Polizia di Stato ha precisato che sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti avvenuti a Genova.

