Agenti Digos aggrediti a Prato da un gruppo di cinesi, feriti dopo aver sventato blitz contro lavoratori

Due agenti della Digos sono rimasti feriti mentre erano in servizio. L’aggressione sarebbe avvenuta da parte di alcuni cittadini cinesi a Prato, durante una protesta sindacale di alcuni operai pakistani e di altre nazionalità. I poliziotti sarebbero intervenuti per evitare un blitz nei confronti dei lavoratori, impegnati nel sit-in presso il centro distribuzione Euroningro. Secondo il sindacato Sudd Cobas, tra gli aggressori ci sarebbero alcuni imprenditori delle aziende interne all’ingrosso d’abbigliamento. Fermati tre cinesi di 27, 30 e 60 anni, regolari in Italia. Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Una spedizione punitiva

Come riporta l’Ansa, gli agenti della Digos coinvolti negli scontri erano a presidio del sit in organizzato da alcuni lavoratori pakistani.

La protesta era stata organizzata per ottenere il riconoscimento del contratto di lavoro da imprese della filiera dell’abbigliamento, molto attive a Prato.

La procura di Prato riporta che, nonostante la presenza della Digos, 15 cittadini cinesi avrebbero tentato un blitz contro gli operai.

Non riuscendo a raggiungere i lavoratori, si sarebbero scagliati con violenza contro gli agenti presenti.

L’Ansa riferisce che la procura di Prato, nella sua ricostruzione di quanto accaduto durante lo sciopero, parla di aggressione a scopo punitivo nei confronti dei lavoratori.

Il gruppo sarebbe uscito dal capannone del Consorzio Euroingro srl, in via Gora del Pero, dove hanno sede diverse ditte cinesi, per aggredire gli operati impegnati in una pacifica manifestazione.

Le parole del sindacato

Il sindacato Sudd Cobas ha diramato una nota dopo l’aggressione nei confronti degli agenti della Digos

L’organizzazione dei lavoratori ha spiegato di essere stata attaccata da una trentina di persone “tra cui erano riconoscibili alcuni padroni delle aziende interne alla Euroingro”

Secondo quanto ricostruito dal sindacato, sono state aggredite le forze dell’ordine e un’agente è stata scaraventata a terra.

La testimonianza di un lavoratore

Il Fatto Quotidiano riporta anche la testimonianza di uno dei lavoratori impegnati nello sciopero all’Euroingro di Prato.

Nel suo racconto rivela di essere stato costretto a stare rinchiuso in un container per dieci ore, senza acqua e cibo, il tutto in occasione di un controllo.