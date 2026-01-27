Agenti ICE a Milano per le Olimpiadi, collaboreranno alla sicurezza: Sala è contrario, "milizia che uccide"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

In occasione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, potrebbero sbarcare nel nostro Paese anche gli agenti ICE per fornire supporto alla delegazione americana. Appresa la notizia, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto che secondo lui non c’è alcun problema. Di opinione totalmente differente è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha espresso assoluta contrarietà all’eventualità che gli uomini dell’agenzia ICE siano presenti durante i Giochi Olimpici.

Agenti ICE alle Olimpiadi di Milano Cortina? Sala: “Non sono i benvenuti”

Agenti dell’agenzia Immigration and Customs Enforcement (ICE) contribuiranno a sostenere le operazioni di sicurezza degli Stati Uniti in occasione dei Giochi Olimpici Invernali in Italia: lo ha riferito un portavoce dell’ICE all’Afp.

“Durante le Olimpiadi, l’ICE Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali“, ha spiegato l’agenzia in una dichiarazione.

“Io da italiano prima ancora che da cittadino milanese non mi sento tutelato da Piantedosi, che dice che se anche dovessero venire gli agenti dell’ICE per i Giochi Olimpici “che problema c’è”. Questa è una milizia che uccide”. Sono le parole rilasciate da Giuseppe Sala in diretta a Rtl 102.5.

“È una milizia che entra nelle case della gente firmandosi il permesso, è chiaro che non sono i benvenuti a Milano – ha aggiunto -. Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump? Gli agenti dell’ICE non devono venire in Italia perché non sono allineati al nostro modo democratico di garantire la sicurezza”.

Il ministro Piantedosi: “L’ICE, in quanto tale, non opererà mai in Italia”

Nella giornata di ieri, sulla questione si è espresso il ministro Piantedosi, affermando che quella dell’ICE a Milano Cortina “è una polemica sul nulla” perché “in questo momento gli americani come tutti gli altri non hanno elencato le tipologie di presenze che ci saranno qui in Italia al seguito delle delegazioni“.

Piantedosi ha poi rimarcato che “l’ICE, in quanto tale, non opererà mai in Italia”, aggiungendo che il nostro Paese è “sufficientemente padrone della gestione dell’immigrazione“.

E ancora: “Parliamo di un evento che non c’entra nulla con l’immigrazione. Se mai dovesse essere, ma parliamo di ipotesi, che singole unità di personale appartenenti a qualsiasi organizzazione di sicurezza americana espleteranno solo misure di sicurezza ravvicinata che non hanno nulla a che vedere con quello che sta generando discussioni”.

Quando al ministro è stato chiesto se ha intenzione di inviare una richiesta per chiedere agli Stati Uniti di escludere gli agenti ICE anche dai compiti di scorta, è arrivata la seguente risposta: “Questo si chiede se il problema si pone. Al momento non si pone. Ove mai si dovesse verificare si faranno le valutazioni del caso”.

Le mobilitazioni contro l’operato dell’ICE in Minnesota

Negli Usa, l’ICE, agenzia nata dopo l’11 settembre con una logica di sicurezza nazionale, è al centro delle polemiche dopo che nella vasta azione federale in Minnesota ha ucciso due attivisti, Renee Good e Alex Pretti.

Secondo molti analisti, l’operato dell’ICE – che ha il compito di individuare, arrestare, detenere e deportare cittadini stranieri già presenti negli Usa – appare opaco, aggressivo e difficile da sottoporre a responsabilità. Al centro delle proteste dell’ultimo periodo, c’è l’Operazione Metro Surge, cominciata il 1° dicembre 2025.

Si tratta di una vasta operazione federale in cui l’ICE ha individuato e arrestato persone sospettate di violazioni delle leggi sull’immigrazione nello Stato del Minnesota. Secondo il Dipartimento per la Sicurezza Interna, da quando è cominciata l’azione, sono state arrestate oltre 3.000 persone.

Il 7 gennaio 2026 un agente federale ha ucciso a colpi d’arma da fuoco Renee Good, cittadina statunitense di 37 anni. È il caso che ha fatto esplodere le proteste e le mobilitazioni.

Il 24 gennaio a Minneapolis un altro episodio analogo: durante una protesta, Alex Pretti, infermiere americano di terapia intensiva, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco da un agente ICE. La versione ufficiale lo descriveva armato e con intenzioni ostili, ma i video la smentirebbero.