Agenti ICE in Italia per le Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina, Ranucci e Travaglio attaccano il Governo Meloni

La notizia dell’arrivo degli agenti dell’Ice in Italia per le Olimpiadi 2026 di Milano Cortina ha scatenato numerose polemiche nel nostro Paese. Sia il conduttore di Report Sigfrido Ranucci che il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio hanno lanciato un attacco al Governo Meloni.

L’attacco di Travaglio al Governo Meloni sugli agenti Ice in Italia

Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite della trasmissione Otto e mezzo su La7, ha dichiarato che è stato il suo giornale a dare al ministro dell’Interno Piantedosi la notizia dell’arrivo degli agenti dell’Ice in Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina. “Infatti quando abbiamo dato la notizia e abbiamo chiesto, hanno smentito tutti”, ha affermato in tv.

Travaglio ha poi aggiunto: “Poi hanno cominciato ad avvicinarsi passettino per passettino alla verità, dicendo ‘È un’altra Ice’, ‘Non sono le SS’, ‘Che sarà mai? Anche se fosse, dove sarebbe il problema?”… Poi è arrivato Fontana, che è l’intellettuale del gruppo, che ha detto ‘Sono lì per scortare Vance e Rubio’, ma a me risulta che è il Secret Service che fa la scorta a presidenti e vicepresidenti, non certo la polizia speciale anti-immigrazione”.

Ancora Travaglio: “Poi è intervenuta l’ambasciata americana che ha smentito tutti dicendo ‘Ci siamo e siamo lì per combattere eventuali attacchi stranieri’. Intanto questi ci hanno ripetuto che ci saranno ma saranno chiusi in ambasciata”.

L’attacco al Governo del direttore de Il Fatto Quotidiano: “Se c’è stata una tempesta in un bicchier d’acqua è perché l’hanno scatenata loro. Noi abbiamo dato la notizia, loro hanno fatto di tutto per smentirla ma sono stati smentiti dall’ambasciata americana. Adesso stanno inseguendo le notizie imbarazzati e imbarazzanti, che mi sembra una caratteristica di questo Governo da qualunque punto di vista. Sono imbarazzati e imbarazzanti perché tentano di mentire e vengono regolarmente smentiti”.

L’attacco di Ranucci sugli agenti Ice in Italia

Sempre a Otto e mezzo, su La7, è intervenuto sulla questione agenti Ice in Italia anche Sigfrido Ranucci.

Il conduttore di Report ha dichiarato: “Credo poco alla versione omeopatica, non so se dell’ambasciatore o di Piantedosi, quella che ci hanno mandato i buoni”.

Secondo Ranucci, “il problema ci sarà quando avverrà qualcosa e vedremo loro come reagiranno, se in base alle leggi italiane o americane. La grana scoppierà in quel momento”.

Cosa faranno gli agenti Ice in Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina

Dopo 48 ore di polemiche, l’Ice ha confermato ufficialmente la sua presenza in Italia in occasione delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina.

Un portavoce dell’agenzia federale statunitense Ice ha spiegato: “Durante le Olimpiadi la Homeland security investigations (la sua componente investigativa e non operativa, ndr) fornirà supporto al servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali“.

Piantedosi, che ha dichiarato che sulla vicenda “si è scatenata una tempesta in un bicchiere”, ha incontrato l’ambasciatore americano, Tilman J. Fertitta, per discutere gli aspetti riguardanti le attività di coordinamento dell’His con le sale operative delle autorità italiane.

Il Viminale ha precisato che “gli Usa allestiranno presso il proprio consolato a Milano una propria sala operativa” e che “gli investigatori dell’Hsi saranno rappresentati non da personale operativo, come quello impegnato nei controlli sulla migrazione in territorio Usa, ma da referenti esclusivamente specializzati nelle investigazioni”.