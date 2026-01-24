ICE uccido Alex Jeffrey a Minneapolis, è la seconda volta dopo Renee Nicole Good: stava proteggendo una donna

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’ICE ha sparato e ucciso ancora a Minneapolis. Online sta circolando il video della persona uccisa: fermata da diversi agenti a terra, prima dell’esplosione di tre colpi. Dalle immagini diffuse, sembrerebbe l’esecuzione di una persona disarmata. SSui social diversi account stanno pubblicando la foto di un’arma, sostenendo che appartenesse alla vittima. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha dichiarato che l’uomo era armato, ma non è chiaro cosa sia vero e cosa no perché la polizia locale è stata bloccata dall’ICE.

L’ICE uccide ancora

Si sarebbe verificata una nuova sparatoria a Minneapolis. Lo ha confermato in un post su X il governatore del Minnesota, Tim Walz. Questo ha chiesto alla popolazione di mantenere la calma e di evitare la zona vicino alla 26ª Street W e Nicollet Avenue. Oltre al messaggio alla popolazione, il governatore ha chiesto alla Casa Bianca di mettere fine alle operazioni nel Minnesota perché gli agenti ICE, scrive, sono violenti e inesperti.

Intanto, l’uomo che è stato colpito nella mattinata di sabato è deceduto. Lo ha confermato il capo della polizia di Minneapolis, i cui agenti non si sono potuti avvicinare alla scena della sparatoria perché controllata dal Dipartimento per la Sicurezza Interna.

X

Secondo questi, anche se non ci sono prove univoche al momento, l’uomo era armato. Visto il recente caso di Renee Nicole Good e i tentativi di creare prove contro di lei, tanto da trattare il caso come “aggressione a un agente”, non si può avere conferma del fatto che l’uomo fosse realmente un pericolo per gli agenti al momento della sparatoria. Un’ipotesi che sta circolando è quella che l’uomo si fosse armato, come moltissimi cittadini statunitensi, e che gli agenti lo avrebbero ucciso proprio dopo aver sottratto la sua arma, il che renderebbe l’uomo comunque disarmato e innocuo al momento dell’esecuzione.

Il video dell’esecuzione

Quello che è evidente dai video, è che l’uomo fosse circondato da almeno sei agenti dell’ICE, tre o quattro dei quali lo tenevano fermo mentre lo colpivano. Un tentativo forse di disarmarlo?

Quando gli agenti convergono sull’uomo, si sentono tre colpi di arma da fuoco. Gli stessi agenti si allontanano al primo colpo. La scena permette così di vedere un agente sparare altri colpi dopo il primo sull’uomo già riverso a terra.

In un altro video, pubblicato online, i colpi di pistola suonano più volte rispetto ai tre che si possono ascoltare in altri filmati. Sembra infatti che, oltre ai tre colpi mortali, l’uomo sarebbe stato colpito almeno 12 volte. Dopo l’uccisione, i manifestanti hanno reagito cercando di avvicinarsi e gli agenti hanno messo in atto pratiche per sfollare le strade. I manifestanti a loro volta hanno reagito erigendo barricate improvvisate e dando fuoco ai bidoni della spazzatura per impedire all’ICE l’accesso ad alcune zone. I commercianti della città stanno aprendo le porte dei loro negozi per permettere ai manifestanti di proteggersi dai gas lacrimogeni lanciati dalla polizia.

Le parole di Tim Walz e Jacob Frey

Gli agenti dell’ICE non hanno dalla loro governatore e sindaco locali. Il capo della polizia sta cercando di calmare i manifestanti, dimostrandosi dalla loro parte, mentre il governatore del Minnesota Tim Walz ha dichiarato di aver parlato con la Casa Bianca perché “ne hanno abbastanza”. Ha inoltre dichiarato che trova disgustoso quanto gli agenti dell’ICE stanno facendo sul loro territorio.

In questi minuti, il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, sta parlando ai propri cittadini per raccontare quanto avvenuto. Dal suo punto di vista, nella sparatoria, sei agenti mascherati picchiavano uno dei nostri residenti e lo uccidevano a colpi di arma da fuoco.

Nel suo intervento, ha domandato quanti altri residenti e americani devono morire o rimanere feriti prima che quest’operazione finisca, e quante altre vite devono andare perse prima che l’amministrazione si renda conto che la loro narrazione politica non è importante quanto i valori americani.

Aggiornamento: chi era Alex Jeffrey

Importante aggiornamento dall’America. L’uomo ucciso dall’ICE sarebbe Alex Jeffrey ed era un infermiere di 37 anni specializzato in terapia intensiva. Era un cittadino americano che stava cercando di proteggere una donna dall’aggressione con spray al peperoncino da parte di un agente ICE.

La teoria che vuole l’uomo armato e pericoloso, ma soprattutto che stesse cercando di resistere all’arresto, sarebbe una bugia. A dirlo è il governatore del Minnesota, che conferma di aver visto il video da più angolazioni e che quanto raccontato dal Dipartimento per la Sicurezza Interna “è piuttosto difficile da credere”.

Il video ripreso da un’altra angolazione mostra un agente aggredire, spintonando con violenza, una donna. Alex si mette in mezzo e viene colpito con dello spray al peperoncino sul volto. A quel punto viene accerchiato dagli agenti e aggredito. Risulta disarmato.