Agenti picchiati in carcere a Brescia da due detenuti ubriachi, 7 poliziotti al pronto soccorso dopo il caos

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sette agenti della polizia penitenziaria sono finiti in pronto soccorso in seguito a disordini scoppiati nel penitenziario di Brescia. I poliziotti hanno riportato delle ferite dopo aver cercato di fermare due detenuti ubriachi che avevano tentato di appiccare il fuoco nella loro cella. Secondo quanto ricostruito, i due carcerati sono riusciti con uno stratagemma ad aggredire gli operatori intervenuti.

Il tentativo di rogo nel carcere di Canton Monbello

L’episodio si è verificato intorno alle 18 di sabato 19 settembre all’interno della casa circondariale Nerio Fischione di Canton Monbello, a Brescia.

Come denunciato dai sindacati della polizia penitenziaria, gli agenti sarebbero stati colti di sorpresa mentre erano accorsi nella cella dei due detenuti, che stavano cercando di far divampare un rogo.

ANSA

Al pronto soccorso i sette agenti picchiati a Brescia

Secondo quanto ricostruito, i due detenuti in stato di ebrezza avevano cosparso il pavimento con olio e sapone, rendendo complesso il tentativo dei poliziotti di portarli fuori dalla cella.

Dopo essere riusciti a bloccare uno dei due carcerati, gli agenti sono stati picchiati a calci e pugni dall’altro criminale.

In totale sarebbero sette gli operatori di polizia penitenziaria per i quali sono state necessarie le cure in ospedale, a causa delle contusioni riportate nell’aggressione e rovinando a terra.

La denuncia dell’aggressione

La notizia è stata diffusa dal segretario regionale del sindacato dell’Uspp, Calogero Lo Presti, che ha preso ad esempio il fatto per denunciare le precarie condizioni di sicurezza e il sovraffollamento nella casa circondariale di Brescia, oltre ad accendere i riflettori sulla produzione artigianale di alcool all’interno del penitenziario.

“Si tratta di episodi che evidenziano, ancora una volta, le difficoltà e i rischi ai quali quotidianamente sono esposti gli operatori della polizia penitenziaria negli istituti di pena italiani” scrive la sigla Sinappe in un comunicato con cui esprime vicinanza agli agenti feriti e chiede l’allontanamento dei detenuti.

“Non è più accettabile che il personale debba affrontare situazioni di tale gravità senza poter disporre di strumenti adeguati per la propria sicurezza e per la gestione delle emergenze. Riteniamo quindi urgente dotare anche la polizia penitenziaria del taser, quale ulteriore strumento di difesa e di contenimento nelle situazioni di particolare pericolosità” si legge ancora.