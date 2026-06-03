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Sono state emesse numerose sanzioni da Carabinieri e Polizia di Stato durante un’operazione finalizzata a contrastare il fenomeno delle corse clandestine di cavalli nella provincia di Catania. L’intervento è stato condotto nelle prime ore di domenica 31 maggio nei territori di Paternò e Adrano, dove sono stati identificati 53 persone e controllati 29 veicoli, con il sequestro di due cavalli privi di microchip e profilassi vaccinale.

Operazione coordinata tra Carabinieri e Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Paternò e gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, insieme alla Squadra Mobile della Questura di Catania. L’obiettivo era prevenire e contrastare le corse clandestine di cavalli, fenomeno che negli ultimi tempi ha destato particolare allarme sociale nella zona.

Le attività sono iniziate nelle prime ore della mattina, quando gli operatori hanno notato un insolito movimento di numerosi veicoli, soprattutto motocicli, con a bordo giovani e giovanissimi nelle strade di Paternò. Insospettiti dalla situazione e dall’orario, le forze dell’ordine hanno deciso di presidiare i tratti stradali notoriamente utilizzati per le gare, attivando un piano di controllo capillare su veicoli e persone.

Nel corso dei controlli, sono state identificate 53 persone e sottoposti a verifica 29 veicoli. Sono state contestate diverse violazioni al Codice della Strada e fermato anche un cavallo condotto a passeggio dal proprietario, sebbene non fosse predisposto per una corsa.

Adrano: gara imminente sventata sulla SP 122

Nel territorio di Adrano, un equipaggio del Commissariato è stato attirato da un intenso suono di clacson. Seguendo il rumore, gli agenti sono giunti sulla SP 122, in contrada Mandropero, dove hanno riscontrato la presenza di 3 cavalli bardati per una corsa e decine di persone radunate per assistere all’evento, che appariva ormai imminente.

Vista la folla, i poliziotti hanno richiesto il supporto di altri equipaggi di Carabinieri e Polizia di Stato. Grazie all’intervento tempestivo, sono riusciti a bloccare due dei tre cavalli e a identificare numerosi presenti, tra cui i rispettivi proprietari degli animali.

Durante le operazioni, le pattuglie hanno inoltre controllato un altro gruppo di circa trenta persone che, in modo anomalo rispetto al luogo e all’orario, sono state trovate radunate in un bar non distante dal punto in cui si sarebbe dovuta svolgere la corsa clandestina.

Controlli veterinari e sequestro degli animali

Dopo aver fermato i proprietari dei cavalli, le forze dell’ordine hanno richiesto l’intervento del personale veterinario del Dipartimento di Prevenzione del Distretto di Paternò dell’ASP di Catania. I controlli effettuati sui cavalli hanno evidenziato gravi irregolarità: assenza di microchip identificativo, mancanza di profilassi vaccinale e custodia degli animali in allevamenti privi del codice aziendale obbligatorio.

Per queste violazioni, i due cavalli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e affidati a un maneggio, mentre i proprietari sono stati sanzionati con una multa fino a 6.500 € ciascuno.

Un fenomeno sotto la lente delle forze dell’ordine

L’operazione ha confermato l’attenzione delle forze dell’ordine verso il contrasto alle corse clandestine di cavalli, un fenomeno che mette a rischio la sicurezza pubblica e il benessere degli animali. L’azione coordinata tra Carabinieri e Polizia di Stato ha permesso di prevenire lo svolgimento di una gara illegale e di sanzionare i responsabili delle irregolarità riscontrate.

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