Agesci apre a capi scout omosessuali e transgender, "concretezza a valori di accoglienza e vissuti personali"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Svolta nel mondo degli scout, dopo che l’Agesci, Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, ha aperto la porta ai capi scout omosessuali e transgender. In un documento diffuso dall’associazione si afferma che l’orientamento sessuale e l’identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi intende svolgere un ruolo educativo in associazione.

Il nuovo documento di Agesci

L’Agesci ha pubblicato un documento intitolato “Identità di genere e orientamento sessuale e affettivo“.

Il testo è stato approvato dal Consiglio generale dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani.

La svolta di Agesci sui capi scout omosessuali e transgender

Nel nuovo documento si legge che l’Agesci “ha maturato la convinzione che nel profilo del capo cristiano educatore l’orientamento affettivo e l’identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione nel discernimento che le Comunità capi sono chiamate ad esercitare quando una persona adulta chiede di entrare in associazione per svolgere un ruolo educativo”.

La convinzione dell’associazione si basa sulla premessa che, secondo “la pedagogia dell’accoglienza, radicata nella quotidianità del nostro servizio educativo” risulta “imprescindibile promuovere percorsi volti al superamento di sentimenti e atteggiamenti omolesbobitransfobici“.

La riflessione dell’Agesci ha preso il via con il consiglio generale del 2022. All’associazione era stato affidato “il mandato di avviare percorsi capaci di creare spazi e occasioni di ascolto rivolti alle persone Lgbtqia+ (capi, capo, ragazzi e ragazze, presenti o già usciti dall’Associazione) così come alle Comunità capi, alle famiglie, alle Zone e alle Regioni, raccogliendo da tutte le parti riflessioni e testimonianze”.

Dopo aver raccolto testimonianze che hanno evidenziato “una grande varietà di esperienze nei territori” è arrivata la svolta: l’orientamento sessuale non sarà più tra i criteri di scelta delle guide scout.

La spiegazione di Agesci: “Nella consapevolezza di essere in primis educatori cristiani al servizio della crescita delle ragazze e dei ragazzi e non teologi, abbiamo maturato il desiderio di dare ulteriore concretezza ai nostri valori di accoglienza e di riconoscimento dei vissuti personali sapendo che in essi è all’opera il Signore”.

Cos’è l’Agesci

L’Agesci, come detto, è l’Associazione Guide e Scouts Cattolici italiani.

Nata nel 1974 dall’unione di due preesistenti associazioni, l’ASCI (Associazione Scout Cattolici Italiani), maschile, e l’AGI (Associazione Guide Italiane) femminile, l’Agesci è un’associazione giovanile educativa “che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi”.