Aggiornamento iOS 26.1, i modelli di iPhone compatibili e le novità di Apple dalla privacy alle foto

L’aggiornamento iOS 26.1 arriva su iPhone con ritocchi a Liquid Glass, nuove opzioni per privacy e accessibilità, controlli su Fotocamera e chiamate, miglioramenti in Foto, Safari, Musica, TV e Fitness. Apple conferma compatibilità con tutti i modelli che supportano iOS 26 e prepara il ciclo 26.2 con ulteriori ottimizzazioni.

Aggiornamento iOS 26.1: cosa cambia per iPhone

È in arrivo oggi – lunedì 3 novembre 2025 – dopo settimane di beta, iOS 26.1, un aggiornamento pieno di novità: non include ancora la nuova Siri basata su Apple Intelligence, ma introduce miglioramenti grafici, funzionali e di sicurezza.

Sul fronte interfaccia, Apple affina Liquid Glass, con le modalità Vetro e Opaco per modulare trasparenze e leggibilità. L’effetto di rifrazione intorno alle icone è stato ridotto e la palette risulta più coerente. Cambiano anche allineamenti e titoli in Impostazioni e nelle cartelle della Home (ora a sinistra), oltre al wallpaper ufficiale di iOS 26.

iStock Apple lancia l’aggiornamento iOS 26.1 per molti modelli di iPhone

Tra le funzioni pratiche: in Privacy e sicurezza debutta l’interruttore per installare automaticamente i miglioramenti di sicurezza; per lo schermo e le dimensioni del testo arriva Bordi il display per evidenziare i pulsanti. L’app Orologio introduce lo scorri per fermare su sveglie e timer in lock screen; in Telefono si può disattivare il feedback aptico a inizio/fine chiamata e il tastierino adotta lo stile Liquid Glass.

Modelli di iPhone compatibili con l’aggiornamento Apple

Come riporta HDblog, iOS 26.1 è compatibile con tutti gli iPhone che supportano iOS 26. L’installazione avviene da Impostazioni > Generali > Aggiornamento software con rete Wi-Fi stabile e almeno il 20% di batteria (o con alimentazione collegata).

Gli iscritti al programma Apple Beta Software dovrebbero ricevere la stessa build del rilascio pubblico. In parallelo, dopo il rollout di iOS 26.1 Apple avvierà rapidamente il ciclo di iOS 26.2: la prima beta per sviluppatori è attesa a breve, con focus su ottimizzazioni e senza grandi novità nelle build iniziali.

Tra le funzioni “in attesa” che potrebbero arrivare nel ciclo 26.2, si cita il supporto ai passaporti USA in Wallet e la crittografia end-to-end per i messaggi RCS.

Novità iOS 26.1 per privacy, foto e app

iOS 26.1 consente di disattivare lo swipe per aprire la Fotocamera dalla schermata di blocco. Si potrà anche scegliere la cartella di destinazione per i file audio/video delle registrazioni chiamate nell’app File.

In Foto cambia il cursore di scorrimento dei video e l’interfaccia guadagna maggiore leggibilità; in Safari la barra delle schede inferiore è più ampia ed equilibrata; in Apple Music si passa al brano precedente/successivo scorrendo sul titolo; Apple TV adotta una nuova icona coerente con l’estetica di iOS 26. In Fitness è possibile creare allenamenti personalizzati direttamente su iPhone.

Capitolo lingue: ecco l’ampliamento del supporto di Apple Intelligence (aggiunte nuove lingue) e aggiornamenti alla traduzione in tempo reale con AirPods (aggiunte, tra le altre, italiano, giapponese e coreano). Su iPadOS 26.1 tornano Slide Over accanto al multitasking a finestre e arrivano settaggi per il guadagno dei microfoni esterni.