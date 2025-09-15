Aggiornamento iOS 26 iPhone, perché Apple non è passata dal iOS 18 a iOS 19 e quali sono i modelli compatibili

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il nuovo sistema operativo per gli iPhone di Apple si chiamerà iOS 26, e non iOS 19 come la progressione numerica adottata fino a questo momento dall’azienda avrebbe suggerito. Si tratta di una scelta adottata per rendere più intuitivo il nome del sistema, allineandolo all’anno in cui verrà più utilizzato, appunto il 2026.

Il nuovo nome di iOS 26

Il 15 settembre è il giorno in cui Apple rilascia al pubblico il suo nuovo sistema operativo per iPhone, iOS 26, che sarà erede di quello dello scorso anno, iOS 18.

Apple ha deciso di non seguire la progressione numerica e di saltare i numeri dal 19 al 25 in modo da rendere più intuitivo il nome del sistema operativo dell’iPhone, dispositivo che da anni è il più venduto della compagnia.

ANSA Il nuovo iPhone Air

Il nuovo nome è un riferimento al 2026. Il prossimo anno infatti sarà quello in cui iOS 26 rimarrà per più tempo il sistema operativo più avanzato disponibile per gli iPhone.

Quali iPhone potranno usare iOS 26

Come a ogni nuovo sistema operativo, anche per iOS 26 Apple ha diffuso la lista di tutti gli iPhone che saranno inclusi nel nuovo aggiornamento.

Saranno iPhone SE dalla seconda generazione, tutta la gamma dall’iPhone 11 in poi e ovviamente i telefoni Apple di prossima uscita, vale a dire la gamma iPhone 17 e il nuovo iPhone Air.

Tutti gli altri dispositivi che Apple non categorizzerà come obsoleti saranno comunque aggiornati, ma soltanto con le patch di sicurezza. Nessuna nuova funzione quindi, ma comunque modifiche importanti per garantire che il proprio dispositivo rimanga al sicuro dagli attacchi hacker.

Gli altri sistemi operativi di Apple

Non saranno solo gli iPhone a essere aggiornati. I Mac, i computer di Apple, potranno installare il nuovo macOS Tahoe, per i dispositivi successivi al 2020, con l’eccezione dei MacBook Pro e dei Mac Pro, che potranno essere aggiornati anche se risalenti al 2019.

Anche iPadOS, il sistema operativo dei tablet di Apple, arriverà al numero 26, saltando i numeri dal 19 al 25 per allinearsi con l’anno di maggiore utilizzo, esattamente come per gli iPhone.

Salto ben più significativo per WatchOS, che passa invece dall’11 al 26. In questo modo Apple allinea i nomi di tutti i propri sistemi operativi, che da ora in poi continueranno a scalare di anno in anno.

Prima di installare ognuno di questi sistemi operativi è consigliato fare un backup, su iCl0ud o su una memoria esterna, del proprio dispositivo, in modo da proteggere i propri dati da eventuali incidenti.