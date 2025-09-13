Aggredisce 14enne e tenta di baciarlo sulla bocca a Reggio Emilia, fermato un uomo di 33 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un 33enne di origine pakistana, richiedente asilo, è stato arrestato a Reggio Emilia con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. L’uomo, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe sorpreso il ragazzino per strada in pieno giorno, colpendolo, spingendolo a terra e tentando di baciarlo sulla bocca e in altre parti del corpo. Il 33enne si trova ora in custodia cautelare in carcere.

A Reggio Emilia tentata violenza sessuale su minore

I fatti sono avvenuti lo scorso 5 settembre intorno a mezzogiorno nei pressi di piazzale Europa. A interrompere l’aggressione è stata una passante che urlando ha messo in fuga l’uomo. La donna ha poi dato immediatamente l’allarme e ha soccorso il ragazzino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile che, grazie alla testimonianza della vittima e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno ricostruito i movimenti del sospettato, prima e dopo i fatti. Gli agenti hanno passato in rassegna ore e ore di filmati.

Il cerchio rosso indica la zona dell’aggressione: Piazzale Europa a Reggio Emilia

Le indagini

Le indagini hanno condotto a un casolare nelle campagne di Novellara, dove sono stati sequestrati gli indumenti che l’aggressore indossava al momento dell’episodio.

La polizia scientifica di Bologna ha effettuato una comparazione fisionomica tra le immagini riprese dalle telecamere e il 33enne, confermando la corrispondenza.

Su richiesta della Procura, mercoledì 10 è stato emesso un decreto di fermo, successivamente convalidato dal Gip. Ora, come detto, l’indagato è in custodia cautelare in carcere.

Violenze sessuali e immigrati

A novembre 2024 il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara aveva parlato di un incremento delle violenze sessuali in Italia, mettendole in relazione con l’aumento dell’immigrazione clandestina.

“Occorre non far finta di non vedere che l’incremento di fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da una immigrazione illegale”, aveva dichiarato il ministro. La tesi è poi stata ripresa dalla premier Meloni.

Secondo l’Istat, nel 2022 sono state denunciate o arrestate 5.775 persone con l’accusa di violenza sessuale: 3.340 erano italiane e 2.435 straniere. Il 57,8% delle violenze sessuali viene commesso da italiani, mentre il restante 42,2% viene commesso dagli stranieri, che sono circa il 9% della popolazione.

Prima di attribuire in modo automatico un legame tra propensione alla violenza sessuale e origine straniera, occorre tenere presente che gli immigrati vivono più spesso degli italiani in condizioni di marginalità sociale come povertà, bassa scolarizzazione ed esclusione. I dati Istat, quindi, vanno letti e interpretati anche alla luce di questi fattori.