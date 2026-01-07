Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per tentata estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia a Brescia. Un giovane di 31 anni è stato fermato dopo aver aggredito la madre e il compagno nell’appartamento di famiglia, scatenando una violenta lite domestica. L’episodio è stato innescato dal rifiuto, da parte della coppia, di consentire al figlio l’uso del telefono cellulare. L’uomo è stato poi sottoposto ad ammonimento dal Questore della Provincia, Paolo Sartori.

I fatti: una lite degenerata in violenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è reso necessario a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero di emergenza 112 NUE. La segnalazione riferiva di una violenta lite domestica in corso nel centro cittadino, con la madre e il suo compagno come vittime di aggressione da parte del figlio della donna.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti con urgenza nell’abitazione indicata, trovando l’appartamento a soqquadro, con mobili danneggiati e numerose suppellettili infrante sparse a terra. Le vittime, visibilmente scosse e in stato di sconforto emotivo, hanno raccontato che il giovane, già seguito da un Centro Psico Sociale della provincia per problematiche di tossicodipendenza e disturbi di personalità, aveva reagito con violenza al rifiuto di poter utilizzare il cellulare della coppia.

Secondo il racconto, il ragazzo ha dapprima lanciato una sedia contro la madre, minacciandola di morte, per poi rivolgersi contro il compagno della donna armato di un coltello da cucina, tentando di colpirlo al petto con violenti fendenti. Fortunatamente, l’uomo è riuscito a schivare i colpi, evitando conseguenze più gravi.

Un clima di paura e disagio

Le 2 vittime hanno riferito agli agenti di vivere da tempo in una situazione di profondo disagio, subendo aggressioni giornaliere sia verbali che fisiche da parte del figlio. La paura per la propria incolumità era diventata ormai una costante nella loro quotidianità.

L’arresto del 31enne

Mentre un equipaggio della Volante è rimasto presso l’abitazione per garantire la sicurezza delle vittime, un secondo equipaggio si è messo immediatamente alla ricerca del giovane, un 31enne bresciano già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia, compresi maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo è stato intercettato e bloccato nelle vicinanze dell’abitazione.

Considerata la pericolosità del soggetto, segnalato come “uomo armato”, uno degli agenti ha estratto il TASER in dotazione, attivando la prima fase di puntamento al torace tramite sistema laser. L’effetto deterrente ha permesso di mettere il giovane in condizioni di non nuocere, seppur con qualche difficoltà.

Le conseguenze giudiziarie

Condotto presso gli uffici della Questura, al termine degli atti di polizia giudiziaria il giovane è stato dichiarato in arresto per tentata estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia. Successivamente è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Brescia a disposizione della Procura della Repubblica.

Il provvedimento del Questore

Alla luce dei fatti e dei precedenti a carico del giovane, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale dell’Ammonimento. Tale provvedimento, previsto per chi commette atti persecutori o violenza domestica, include anche l’invito a sottoporsi a un programma di riabilitazione, finalizzato a far comprendere il disvalore dei comportamenti violenti e vessatori.

Il commento del Questore Sartori

Il Questore Sartori ha sottolineato come siano sempre più frequenti i casi in cui le forze di polizia sono chiamate a intervenire per episodi di violenza di genere e maltrattamenti in famiglia, spesso legati a problematiche culturali e sociali che colpiscono vittime incapaci di difendersi. Sartori ha ribadito l’importanza di fare rete tra istituzioni, enti locali, centri antiviolenza e associazioni di volontariato per affrontare efficacemente queste situazioni. La Polizia di Stato, ha aggiunto, è da sempre in prima linea anche con progetti specifici per aiutare le vittime a prendere coscienza, chiedere aiuto e denunciare le violenze subite.

