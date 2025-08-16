Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e di una serie di provvedimenti amministrativi il bilancio dell’intervento condotto dalla Polizia di Stato durante la festività di Ferragosto a Brescia. Un giovane di 26 anni, cittadino egiziano residente in città, è stato fermato dopo aver aggredito e minacciato due ragazzi, tentando di sottrarre loro la tessera sanitaria in cambio della restituzione di un telefono cellulare. L’episodio si è verificato in via Triumplina e ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine, che hanno poi bloccato il sospettato mentre cercava di fuggire a bordo di un autobus diretto a Tavernole sul Mella. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentata estorsione e sottoposto a ulteriori misure di prevenzione, tra cui il foglio di via obbligatorio e l’avvio della procedura di revoca del permesso di soggiorno, con conseguente espulsione dal territorio nazionale.

La fonte della notizia e i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante la giornata di Ferragosto, quando le pattuglie della Squadra Volanti della Questura di Brescia sono state allertate tramite il numero di emergenza 112 per un furto in corso in via Triumplina. La richiesta di intervento urgente è arrivata alla Centrale Operativa, che ha immediatamente inviato una squadra sul posto.

L’incontro tra vittima e aggressore

Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità, la vittima e un suo amico avevano conosciuto il giovane egiziano poco prima dell’aggressione. L’uomo aveva chiesto ai due ragazzi di aiutarlo a ottenere la tessera sanitaria italiana. Al loro rifiuto, il suo atteggiamento è cambiato bruscamente: si è mostrato aggressivo e violento, arrivando a spintonare e schiaffeggiare entrambi. Non soddisfatto, ha poi strappato il telefono cellulare dalle mani di uno dei due, minacciando di restituirlo solo in cambio della tessera sanitaria.

La fuga e l’inseguimento

Terminata l’aggressione, il sospettato si è allontanato rapidamente, salendo a bordo di un autobus diretto verso Tavernole sul Mella, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Gli agenti, raccolte le prime testimonianze, si sono messi subito all’inseguimento del mezzo pubblico. In pochi minuti sono riusciti a intercettare e fermare l’autobus, bloccando il giovane egiziano prima che potesse lasciare la città.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Una volta fatto scendere dal bus, il sospettato è stato sottoposto a perquisizione personale. L’operazione ha dato esito positivo: nascosto tra i suoi abiti è stato trovato il telefono cellulare sottratto poco prima alla vittima. Il dispositivo è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.

L’arresto e le accuse

Il giovane è stato condotto negli uffici della Questura, dove sono stati formalizzati gli atti di Polizia Giudiziaria. Al termine delle procedure, il cittadino egiziano è stato tratto in arresto con l’accusa di tentata estorsione. È stato trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura, a disposizione della Procura della Repubblica.

Le misure amministrative: foglio di via e revoca del permesso di soggiorno

Alla luce della gravità dei fatti e dei precedenti penali a carico dell’arrestato, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio. Il provvedimento, adottato in conformità con il Codice delle Leggi Antimafia, prevede il divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 2 anni. In caso di violazione, il soggetto rischia una condanna fino a 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 Euro.

Espulsione dal territorio nazionale

Oltre al foglio di via, il Questore ha avviato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno dell’arrestato, con l’obiettivo di procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale. Questa misura è stata ritenuta necessaria in considerazione della pericolosità sociale del soggetto e della sua inclinazione a delinquere.

Le dichiarazioni del Questore

Il Questore Paolo Sartori ha commentato l’episodio sottolineando l’importanza del rispetto delle leggi e della sicurezza dei cittadini. “Chi vive sul nostro territorio deve rispettare le leggi e la sicurezza dei cittadini – ha dichiarato Sartori –. Episodi come questo non sono tollerabili. La misura di prevenzione del foglio di via da Brescia e la revoca del permesso di soggiorno rappresentano due provvedimenti necessari da adottare nei confronti di chi dimostra di non avere alcun rispetto per le regole e per la comunità che lo ospita”.

