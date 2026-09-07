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Un arresto per tentata estorsione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Modena. Un uomo di 33 anni è stato fermato dopo aver minacciato un’anziana signora per ottenere denaro, venendo poi bloccato dagli agenti mentre tentava la fuga.

La segnalazione a Modena

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata del 3 settembre scorso. La figlia di un’anziana residente a Modena ha contattato il numero di emergenza 112 NUE, denunciando che l’ex fidanzato la stava molestando con continue richieste di denaro rivolte alla madre.

Secondo quanto riferito, l’uomo telefonava ripetutamente all’anziana, pretendendo il versamento di somme di denaro senza alcuna giustificazione.

Le minacce e la richiesta di denaro

La situazione è degenerata proprio la mattina del 3 settembre, quando l’indagato ha richiesto alla donna la somma di 230 euro.

Al rifiuto della signora, l’uomo ha perso il controllo, iniziando a inveire e a minacciarla. La gravità delle minacce e la pressione psicologica esercitata hanno spinto la figlia a chiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

L’arresto in flagranza di reato

Gli agenti della Squadra Volante sono giunti rapidamente presso l’abitazione dell’anziana, riuscendo a fermare il 33enne prima che potesse ottenere il denaro richiesto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato colto in flagranza di tentata estorsione. Nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ha lanciato la propria bicicletta contro i poliziotti e ha cercato di fuggire, opponendo una forte resistenza. Nonostante ciò, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a procedere con l’arresto.

La convalida dell’arresto e le misure cautelari

Nella mattinata di sabato 5 settembre, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto dell’uomo e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Si ricorda che, come previsto dalla legge, l’indagato deve essere considerato presunto innocente fino a una eventuale sentenza di condanna definitiva.

IPA