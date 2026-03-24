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Un arresto per rapina aggravata e tentata estorsione, questoil bilancio di un episodio avvenuto a Padova dove una donna è stata aggredita e derubata mentre si recava al lavoro. Il responsabile, un 29enne, ha poi tentato di ottenere un riscatto dai familiari della vittima, ma è stato fermato dalla Polizia.

Paura per una donna a Padova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando una donna, mentre percorreva a piedi la strada per raggiungere il proprio luogo di lavoro, è stata sorpresa alle spalle da un giovane. L’uomo l’ha scaraventata a terra e le ha sottratto la borsa, lasciandola ferita.

Nonostante le ferite riportate la donna è riuscita a raggiungere il posto di lavoro, che si trovava poco distante dal luogo dell’aggressione. Da lì ha chiamato la Polizia, fornendo agli agenti una descrizione dettagliata dell’aggressore. Le informazioni raccolte sono state subito confrontate con le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine, permettendo così di identificare rapidamente il sospettato.

Il tentativo di estorsione con la tecnica del “cavallo di ritorno”

Poco dopo l’aggressione il 29enne ha utilizzato il cellulare sottratto alla vittima per contattare i suoi familiari. L’uomo ha proposto loro di pagare 100 euro per riavere la borsa e il suo contenuto, mettendo in atto la cosiddetta tecnica del “cavallo di ritorno”, una forma di estorsione che consiste nel restituire un bene rubato dietro pagamento di un riscatto.

All’appuntamento fissato per la consegna del denaro si sono presentati anche gli agenti della Polizia, che hanno immediatamente individuato e bloccato il 29enne. L’uomo è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata, tentata estorsione, resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per il danneggiamento della volante intervenuta.

Il ruolo delle telecamere e la tempestività dell’intervento

Le immagini delle telecamere di sorveglianza cittadine si sono rivelate fondamentali per l’identificazione del responsabile. La tempestività della segnalazione da parte della vittima e la rapidità dell’intervento degli agenti hanno permesso di evitare che la tentata estorsione andasse a buon fine e di assicurare il colpevole alla giustizia.

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla sicurezza nelle strade di Padova, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare fenomeni di rapina e estorsione ai danni dei cittadini.

IPA