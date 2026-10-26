Aggredisce gli agenti alla stazione Como Lago dopo il foglio di via e incide il nome in cella: arrestato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il foglio di via notificato poche ore prima, poi calci e spintoni agli agenti alla stazione e, una volta in cella, il proprio nome inciso sul muro. A Como, alla stazione Como Lago, la Polizia ha arrestato un 24enne senza fissa dimora, già noto per i coltelli e per i video girati a volto coperto nei negozi del centro.

Como Lago, calci e insulti agli agenti

Come riporta la Polizia di Stato, il controllo è scattato nel pomeriggio del 24 ottobre, vicino alla stazione ferroviaria.

Appena ha visto i poliziotti, il 24enne li ha spintonati, colpiti con calci e insultati.

Non si è calmato nemmeno sull’auto di servizio, dove ha preso a colpi il vetro.

Anche in Questura ha continuato a scagliarsi contro gli agenti, che lo hanno arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I coltelli in via Caio Plinio e i video a volto coperto

Poche ore prima l’uomo era stato fermato dalle Volanti in piazza Volta, dove gli era stato notificato il foglio di via deciso dal questore.

Il provvedimento era arrivato dopo una denuncia per il possesso di quattro coltelli vicino a un negozio di via Caio Plinio.

In seguito, nella stessa strada, era stato segnalato mentre girava video con il telefonino dentro e fuori da alcuni negozi, con il volto coperto.

Il nome inciso sul muro della cella

Nemmeno la camera di sicurezza lo ha fermato: ha danneggiato la parete della cella incidendoci in parte il proprio nome.

Per questo è stato denunciato anche per danneggiamento.

Il pubblico ministero ha fissato per il 26 ottobre il processo per direttissima.

IPA