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Un cittadino egiziano di 23 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale durante un controllo antidroga nei pressi della stazione ferroviaria di Ravenna. L’uomo, trovato in possesso di 10 grammi di hashish, è stato arrestato e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida, dove ha patteggiato la pena, sospesa dal giudice.

L’operazione a Ravenna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i controlli nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria e ai giardini Speyer sono stati intensificati nell’ambito delle attività preventive volte a contrastare fenomeni di illegalità e degrado urbano.

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia delle Volanti ha notato un individuo che si aggirava con atteggiamento sospetto in viale Pallavicini, zona Stazione Fs di Ravenna.

Il controllo e il sequestro della sostanza stupefacente

Durante il servizio, gli agenti hanno proceduto all’identificazione del soggetto, risultato essere un cittadino egiziano di 23 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale.

Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti circa 10 grammi di hashish, che sono stati immediatamente sequestrati. Il giovane ha mostrato sin da subito segni di agitazione e ostilità nei confronti degli operatori di polizia.

L’aggressione agli agenti e l’arresto

La situazione è degenerata quando il ragazzo ha reagito con violenza, colpendo fisicamente gli agenti con pugni e schiaffi. Uno dei poliziotti ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni a causa di una ferita alla mano.

Per questi motivi il cittadino egiziano è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, oltre ad essere segnalato alla Prefettura per il possesso della sostanza stupefacente.

Le decisioni della Procura e l’esito dell’udienza

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica ha disposto che l’arrestato venisse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio per direttissima.

Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e il giovane ha patteggiato la pena, che è stata sospesa dal giudice.

IPA