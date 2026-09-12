Aggredisce gli agenti durante un controllo a Casoria, 36enne arrestato per resistenza e minacce
Arrestato a Casoria un 36enne napoletano per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Sanzione anche per detenzione di stupefacenti.
Un 36enne napoletano è stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale nel pomeriggio di ieri a Casoria. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato durante un controllo del territorio e, oltre all’arresto, è stato denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e sanzionato per detenzione illecita di sostanza stupefacente ad uso personale.
- L'intervento a Casoria
- L'atteggiamento sospetto e il tentativo di identificazione
- La scoperta della sostanza stupefacente
- Le conseguenze per l'indagato
L’intervento a Casoria
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti del Commissariato Afragola erano impegnati in un servizio di controllo del territorio.
Nel corso del pattugliamento in via Sannitica, a Casoria, i poliziotti hanno notato il 36enne nei pressi di un esercizio commerciale.
L’atteggiamento sospetto e il tentativo di identificazione
Alla vista degli agenti, il soggetto ha assunto un comportamento ostile. Durante le fasi di identificazione, si è rifiutato di fornire le proprie generalità, iniziando a inveire contro gli operatori. Solo dopo l’intervento degli agenti, l’uomo è stato bloccato e accompagnato negli uffici di polizia.
Negli uffici di polizia, il 36enne ha continuato con la sua condotta minacciosa, arrivando a tentare di aggredire gli operatori. Questo comportamento ha aggravato la sua posizione, portando all’arresto per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.
La scoperta della sostanza stupefacente
Durante le procedure di identificazione, l’uomo è stato trovato in possesso di circa un grammo di sostanza stupefacente.
Per questo motivo, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente ad uso personale.
Le conseguenze per l’indagato
Alla luce dei fatti, il 36enne napoletano è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Afragola per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e sanzionato per detenzione illecita di sostanza stupefacente. L’episodio si è concluso con il trasferimento dell’uomo presso gli uffici di polizia di Casoria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.