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Un 36enne napoletano è stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale nel pomeriggio di ieri a Casoria. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato durante un controllo del territorio e, oltre all’arresto, è stato denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e sanzionato per detenzione illecita di sostanza stupefacente ad uso personale.

L’intervento a Casoria

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti del Commissariato Afragola erano impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Nel corso del pattugliamento in via Sannitica, a Casoria, i poliziotti hanno notato il 36enne nei pressi di un esercizio commerciale.

L’atteggiamento sospetto e il tentativo di identificazione

Alla vista degli agenti, il soggetto ha assunto un comportamento ostile. Durante le fasi di identificazione, si è rifiutato di fornire le proprie generalità, iniziando a inveire contro gli operatori. Solo dopo l’intervento degli agenti, l’uomo è stato bloccato e accompagnato negli uffici di polizia.

Negli uffici di polizia, il 36enne ha continuato con la sua condotta minacciosa, arrivando a tentare di aggredire gli operatori. Questo comportamento ha aggravato la sua posizione, portando all’arresto per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

La scoperta della sostanza stupefacente

Durante le procedure di identificazione, l’uomo è stato trovato in possesso di circa un grammo di sostanza stupefacente.

Per questo motivo, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente ad uso personale.

Le conseguenze per l’indagato

Alla luce dei fatti, il 36enne napoletano è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Afragola per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e sanzionato per detenzione illecita di sostanza stupefacente. L’episodio si è concluso con il trasferimento dell’uomo presso gli uffici di polizia di Casoria.

IPA