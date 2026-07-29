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Un uomo di 42 anni di origini libiche è stato arrestato nella notte a Savona con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto durante i controlli di routine nel centro cittadino, dove l’uomo avrebbe aggredito gli agenti e il personale sanitario, rendendo necessario il suo contenimento.

Paura nella notte a Savona

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio durante i consueti servizi di controllo del territorio svolti dalle Volanti nella notte appena trascorsa. Gli agenti, mentre pattugliavano una via del centro di Savona, sono stati attirati da forti schiamazzi provenienti dalla strada. Avvicinatisi per verificare la situazione, hanno individuato due soggetti e hanno proceduto con il controllo e l’identificazione.

Uno dei due uomini, poi risultato essere un pregiudicato di 42 anni di origini libiche, era privo di documenti di riconoscimento. Non essendo stato possibile identificarlo sul posto, gli agenti hanno deciso di accompagnarlo in Questura per gli accertamenti di rito.

Comportamento ostile e minacce agli agenti

Fin dai primi momenti del controllo, l’uomo ha mostrato un atteggiamento poco collaborativo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e rivolgendo frasi minacciose e offensive agli operatori di polizia. La situazione si è ulteriormente complicata una volta giunto in Questura, dove il soggetto ha lamentato un improvviso malore.

Per garantire la sua sicurezza, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasporto dell’uomo presso il Pronto Soccorso per gli accertamenti necessari.

Tentativo di depistaggio e aggressioni in ospedale

Durante il tragitto in ambulanza, come emerso dalle testimonianze raccolte, l’uomo avrebbe tentato di convincere uno degli operatori del 118 a dichiarare il falso, sostenendo di aver subito presunti maltrattamenti da parte degli agenti. Una volta arrivato al Pronto Soccorso, ha continuato a rivolgere frasi minacciose e offensive sia al personale medico che agli agenti di polizia presenti.

Gli accertamenti sanitari hanno dato esito negativo e, dopo la dimissione, l’uomo è stato ricondotto in Questura. Tuttavia, il suo atteggiamento aggressivo non è cessato: ha proseguito con minacce, insulti e, durante le operazioni di fotosegnalamento, ha colpito ripetutamente con delle gomitate uno degli agenti, costringendolo a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso cittadino.

Arresto e ulteriori accuse

La condotta violenta è proseguita anche durante le procedure di identificazione, rendendo necessario il contenimento fisico dell’uomo per permettere agli operatori di completare le attività di polizia. Al termine degli accertamenti, il quarantaduenne è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e violazione degli obblighi inerenti al soggiorno sul territorio nazionale. Per la mattinata odierna è stata fissata la “direttissima”, che vedrà l’uomo comparire davanti al giudice per la convalida dell’arresto.

Le reazioni e le prossime fasi

L’episodio ha destato particolare attenzione per la gravità delle accuse e per la resistenza opposta dall’uomo agli operatori di polizia e sanitari. La Polizia di Stato sottolinea l’importanza dei controlli sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e la necessità di intervenire con fermezza in presenza di comportamenti violenti e minacciosi.

Il caso sarà seguito con attenzione nelle prossime ore, in attesa degli sviluppi giudiziari previsti dalla procedura di direttissima. L’arresto avvenuto a Savona rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare episodi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

IPA