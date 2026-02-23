Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza, danneggiamento, porto abusivo di armi e lesioni a pubblico ufficiale: questo il bilancio dell’operazione condotta questa mattina dalla Polizia di Stato ad Avellino. Un uomo di 36 anni è stato fermato dopo essere stato sorpreso mentre danneggiava le auto in sosta con un coltello, per poi tentare la fuga in auto e aggredire gli agenti intervenuti.

Un arresto ad Avellino

L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi ad Avellino, in via Roma. Alcuni cittadini hanno allertato le forze dell’ordine segnalando la presenza di un uomo che stava danneggiando le autovetture parcheggiate lungo la strada. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti tempestivamente, sorprendendo il sospettato mentre, armato di coltello, forava gli pneumatici delle auto in sosta.

Alla vista dei poliziotti il 36enne ha tentato di sottrarsi all’arresto salendo rapidamente sulla sua autovettura, una Dacia, e dandosi alla fuga. L’inseguimento si è protratto per circa un chilometro durante il quale l’uomo ha guidato in modo pericoloso, percorrendo tratti di strada contromano e salendo persino sul marciapiede del Corso Vittorio Emanuele di Avellino. La corsa si è conclusa nei pressi dell’ex Banca d’Italia, dove gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermare il fuggitivo.

Il sequestro delle armi e la perquisizione

Durante la perquisizione dell’auto la Polizia ha rinvenuto e sequestrato un grosso coltello di oltre 30 cm e uno spray al peperoncino. Questi oggetti sono stati immediatamente posti sotto sequestro, in quanto ritenuti strumenti utilizzati per commettere i reati contestati.

Nel momento del fermo il 36enne ha opposto resistenza colpendo con un pugno uno dei poliziotti. Entrambi gli agenti coinvolti sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell’ospedale locale per essere sottoposti ad accertamenti sanitari. La prognosi verrà definita al termine delle verifiche mediche.

Le conseguenze dell’arresto e le indagini in corso

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi pregiudizi di polizia, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa dell’udienza di convalida.

L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti di Avellino, soprattutto per la pericolosità delle azioni compiute dall’uomo sia nei confronti dei beni privati che dell’incolumità pubblica. L’intervento tempestivo e la professionalità degli agenti hanno permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare il responsabile alla giustizia.

