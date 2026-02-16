Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia per un cittadino nigeriano ritenuto pericoloso socialmente, già condannato per reati in materia di stupefacenti e protagonista di condotte violente durante la detenzione. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata odierna dalla Polizia di Stato della Questura di Lucca, dopo che l’uomo si era presentato per chiedere protezione internazionale.

L’intervento a Lucca

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato la Questura di Lucca ha dato esecuzione, nella mattinata di oggi, a un nuovo provvedimento nei confronti di un cittadino nigeriano presente in Italia dal 2016. L’uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso dalle autorità competenti.

Il cittadino straniero era già stato condannato per reati in materia di stupefacenti per i quali ha scontato diversi anni di reclusione. A suo carico risultano anche numerosi precedenti di polizia. Particolarmente gravi sono stati i fatti avvenuti nel 2023 durante la detenzione, quando, insieme ad altri connazionali si è reso responsabile di condotte violente nei confronti del personale della Polizia Penitenziaria. In quell’occasione sono state causate lesioni agli agenti, danneggiamenti agli arredi e alle strutture dell’istituto penitenziario, ostacolando il regolare svolgimento delle attività interne.

La richiesta di protezione internazionale e il trattenimento

Nella mattinata odierna il cittadino nigeriano si è presentato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lucca, manifestando la volontà di presentare domanda di protezione internazionale. Gli operatori dell’Ufficio Immigrazione hanno svolto immediati e approfonditi accertamenti, rilevando la sussistenza della misura di sicurezza dell’espulsione disposta dall’Autorità Giudiziaria, in quanto soggetto ritenuto pericoloso.

Il trasferimento al CPR di Gorizia

Alla luce di questi elementi il Questore di Lucca ha emesso un provvedimento di trattenimento come richiedente asilo presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia.

L’uomo è stato quindi accompagnato con scorta di Polizia presso il CPR assegnato, dove resterà a disposizione dell’Autorità competente in attesa della decisione sulla richiesta di protezione internazionale e della convalida del trattenimento da parte della Corte d’Appello competente.

IPA