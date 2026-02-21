Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane coinvolto in un’aggressione avvenuta nel centro di Ancona lo scorso 27 dicembre è stato raggiunto dal daspo urbano. Il provvedimento, emesso dal Questore, vieta al ragazzo di accedere e sostare nelle principali vie cittadine per 2 anni a seguito della violenza esercitata ai danni di alcuni coetanei.

Daspo Urbano ad Ancona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha adottato la misura di prevenzione del daspo urbano ai sensi dell’articolo 13 bis del D.L. 14/2017. Il destinatario è un giovane che si è reso protagonista di una grave aggressione nel cuore del capoluogo marchigiano.

L’episodio risale al 27 dicembre, quando il giovane, insieme ad altri ragazzi, ha accerchiato alcuni coetanei nel centro di Ancona. In quella circostanza uno dei ragazzi è stato colpito con calci e pugni. Non soddisfatto, l’aggressore ha poi raggiunto un altro giovane che si era allontanato reiterando la condotta violenta: lo ha colpito con un pugno facendolo cadere a terra e ha continuato a infierire con calci sul corpo e sulla nuca.

Le conseguenze per la vittima

A causa dell’aggressione la vittima ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 8 giorni. La violenza dell’azione e la reiterazione dei comportamenti aggressivi hanno spinto le autorità a intervenire con una misura restrittiva nei confronti del responsabile.

Il daspo urbano disposto dal Questore Capocasa prevede il divieto per il giovane di accedere e sostare nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi situati nelle principali vie del centro cittadino. In particolare, il provvedimento riguarda Piazza Cavour, Corso Mazzini, Corso Stamira, via Marsala, via Carlo Simeoni, via Oberdan, Corso Garibaldi, via Castelfidardo, via Matteotti, Galleria Dorica, via Leopardi e via Carducci. Il divieto avrà una durata di 2 anni.

Il daspo urbano rappresenta uno strumento di prevenzione volto a tutelare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate. Il provvedimento adottato dal Questore mira a prevenire ulteriori episodi di violenza e a garantire l’ordine pubblico nel centro di Ancona.

