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Un arresto per tentata estorsione aggravata, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nel pomeriggio di ieri a Castel Volturno (Caserta). Un uomo di 33 anni è stato fermato dopo aver minacciato i propri genitori con un’arma, nel corso di un’aggressione domestica culminata con una fuga sui tetti. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Volante, intervenuti a seguito di una segnalazione.

Il caso a Castel Volturno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando una chiamata di emergenza ha allertato il Commissariato di PS di Castel Volturno (Caserta) riguardo a un episodio di aggressione e tentata estorsione ai danni di due persone all’interno di un’abitazione privata.

Gli agenti della Squadra Volante sono arrivati rapidamente sul luogo indicato dalla segnalazione. Una volta giunti, hanno avviato immediatamente le procedure per comprendere la dinamica dell’evento. L’uomo, identificato come un 33enne, alla vista della pattuglia ha tentato di evitare la cattura dandosi a una fuga spettacolare sui tetti delle abitazioni vicine. Nonostante il tentativo di sottrarsi all’arresto, la prontezza e la determinazione degli agenti hanno consentito di inseguirlo, raggiungerlo e bloccarlo in condizioni di sicurezza.

Le accuse e gli accertamenti

Una volta fermato, il sospettato è stato condotto presso gli uffici del Commissariato di Castel Volturno per gli accertamenti di rito. Gli investigatori hanno approfondito la sua posizione in relazione alle condotte contestate, ovvero la tentata estorsione aggravata dall’uso delle armi e l’aggressione ai danni dei genitori.

Dopo aver completato le formalità burocratiche, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale “F. Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA