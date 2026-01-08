Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino è stato arrestato e raggiunto da un provvedimento di espulsione a Brescia. Si tratta di un cittadino egiziano di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e destinatario di un avviso orale di pubblica sicurezza. Il giovane è stato fermato e arrestato dopo essere stato rintracciato presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna. L’uomo era ricercato per aggressioni e atti violenti compiuti nel dicembre scorso in città. L’espulsione è stata disposta dal Questore per la pericolosità sociale del soggetto.

21enne fermato a Brescia

Il protagonista della vicenda è un cittadino egiziano di 21 anni, già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità, tra cui rapina aggravata, danneggiamento, furto, reati in materia di immigrazione e interruzione di pubblico servizio.

L’uomo era già stato destinatario di una misura di prevenzione personale, nello specifico un avviso orale di pubblica sicurezza emesso dal Questore di Brescia.

Le violente aggressioni di dicembre

Il cittadino si era reso responsabile, nel mese di dicembre, di violente aggressioni in via Francesco Nullo, dove aveva utilizzato la cinghia dei pantaloni per colpire con forza diversi passanti.

Non solo: durante la stessa azione aveva anche frantumato il parabrezza di un autobus di linea, causando danni e paura tra i presenti. Questi episodi avevano destato forte preoccupazione nella comunità locale e avevano portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del Tribunale di Brescia, su proposta della Procura della Repubblica.

La cattura presso l’ospedale Sant’Anna

L’uomo, che era latitante da diverse settimane, è stato infine rintracciato dagli agenti della Squadra Volante presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Brescia.

Il personale sanitario aveva richiesto l’intervento della polizia a causa del comportamento molesto del soggetto, che si rifiutava di lasciare la sala d’attesa del nosocomio. Gli agenti sono intervenuti rapidamente, identificando e fermando il giovane egiziano.

L’arresto e l’espulsione per curiosità sociale

Dopo il fermo il cittadino egiziano è stato condotto negli uffici della Questura, dove sono stati espletati gli atti di polizia giudiziaria.

Al termine delle procedure, è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale Nerio Fischione di Brescia, a disposizione della Procura della Repubblica. L’arresto ha permesso di dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale cittadino.

In considerazione della gravità dei fatti e della pericolosità sociale del soggetto, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. La misura prevede l’espulsione dall’Italia con accompagnamento nel Paese di provenienza, che sarà eseguita una volta che il soggetto avrà scontato la pena prevista dalla giustizia italiana.

