Aggredisce i poliziotti chiamati da una donna a Fiuggi vicino a Frosinone, arrestato un sorvegliato speciale

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una donna è scappata in strada e ha chiamato il 112 per l’aggressività di un uomo in casa sua. È successo a Fiuggi intorno alle 23:15 del 3 ottobre. All’arrivo della Volante l’uomo ha minacciato di morte gli agenti e li ha colpiti con calci e pugni, finché non è stato bloccato con lo spray al peperoncino. È stato arrestato: di notte avrebbe dovuto trovarsi a casa, perché sorvegliato speciale.

Donna in fuga a Fiuggi, la chiamata al 112 e l’arrivo della Volante

Come riporta la Polizia di Stato, la segnalazione è arrivata al Numero Unico di Emergenza da una donna allarmata dal comportamento fortemente aggressivo dell’uomo all’interno dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Fiuggi.

La donna nel frattempo era riuscita a uscire in strada, dove i poliziotti l’hanno messa in sicurezza prima di salire nell’appartamento.

Aggressione agli agenti a Fiuggi, l’arresto con lo spray al peperoncino

Alla vista degli operatori l’uomo ha mostrato subito una forte ostilità, rivolgendo loro gravi minacce di morte e scagliandosi contro di loro con calci e pugni.

Per contenerlo gli agenti hanno dovuto usare lo spray in dotazione, e solo così sono riusciti a immobilizzarlo.

L’arresto è scattato per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Arresto a Fiuggi, la sorveglianza speciale violata e l’hashish

La perquisizione personale ha portato al sequestro di 5,1 grammi di hashish, per i quali l’uomo è stato sanzionato in via amministrativa.

Dagli accertamenti successivi è emerso che era sottoposto alla Sorveglianza Speciale, con l’obbligo di restare nel proprio domicilio durante le ore notturne.

Per questa violazione è stato anche denunciato.

Al termine delle formalità è stato portato nella Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA