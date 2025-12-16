Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale ieri mattina a Pisa. Un 36enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver aggredito due agenti durante un controllo di routine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i consueti servizi di controllo del territorio svolti dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

I fatti: controllo, fuga e aggressione

Intorno alle ore 9.00 di ieri, una pattuglia della Polizia ha fermato per un controllo un uomo privo di documenti. Invitato a seguire gli operatori in Questura per l’identificazione, il soggetto ha tentato la fuga. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo, ma l’uomo ha reagito in modo violento, colpendo uno dei poliziotti alla mano con delle forbici.

L’intervento della Squadra Mobile

Nel frattempo, sul posto è intervenuto anche personale della Squadra Mobile. Nonostante la presenza di ulteriori agenti, il 36enne ha continuato a opporre resistenza, provocando lesioni a un altro operatore. Solo dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato definitivamente bloccato e messo in sicurezza.

I precedenti e l’arresto

Dai controlli successivi è emerso che il fermato aveva già precedenti di polizia per rissa, lesioni personali e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 36enne è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale di Pisa.

IPA