Aggredisce i poliziotti con le forbici durante un controllo a Pisa: arrestato 36enne, come stanno gli agenti
Un 36enne nigeriano è stato arrestato a Pisa per resistenza e lesioni dopo aver aggredito due agenti durante un controllo.
Un arresto per resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale ieri mattina a Pisa. Un 36enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver aggredito due agenti durante un controllo di routine.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i consueti servizi di controllo del territorio svolti dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.
I fatti: controllo, fuga e aggressione
Intorno alle ore 9.00 di ieri, una pattuglia della Polizia ha fermato per un controllo un uomo privo di documenti. Invitato a seguire gli operatori in Questura per l’identificazione, il soggetto ha tentato la fuga. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo, ma l’uomo ha reagito in modo violento, colpendo uno dei poliziotti alla mano con delle forbici.
L’intervento della Squadra Mobile
Nel frattempo, sul posto è intervenuto anche personale della Squadra Mobile. Nonostante la presenza di ulteriori agenti, il 36enne ha continuato a opporre resistenza, provocando lesioni a un altro operatore. Solo dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato definitivamente bloccato e messo in sicurezza.
I precedenti e l’arresto
Dai controlli successivi è emerso che il fermato aveva già precedenti di polizia per rissa, lesioni personali e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 36enne è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale di Pisa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.