Un uomo italiano di circa 30 anni è il destinatario del 1° daspo urbano del 2026, dopo che lo scorso 1° gennaio si è reso protagonista di un’aggressione all’interno di un bar nel centro di Ancona. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, ha ricevuto il provvedimento che gli vieta l’accesso e la sosta nei pressi di numerosi esercizi pubblici fino al 2027. Il provvedimento è stato disposto dal Questore Capocasa per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento

Come anticipato, il Questore di Ancona ha adottato la misura di prevenzione del daspo urbano nei confronti di un uomo coinvolto nei fatti avvenuti il 1° gennaio nel centro urbano. Il provvedimento, il primo del 2026 nella città, è stato emesso a seguito di una serie di comportamenti violenti e pericolosi per la collettività.

L’aggressione nel bar di corso Mazzini

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine l’uomo, di circa 30 anni, ha dato in escandescenze all’interno di un bar situato in corso Mazzini, nel cuore di Ancona. Per motivi definiti futili, ha aggredito fisicamente sia i titolari che i dipendenti del locale, provocando loro lesioni. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento della Polizia.

Resistenza e oltraggio agli agenti

All’arrivo degli agenti l’uomo non si è calmato, anzi ha continuato a opporre una forte resistenza. Nonostante i ripetuti tentativi dei poliziotti di riportarlo alla ragione l’uomo ha reagito con ulteriore aggressività, arrivando ad aggredire anche gli operatori intervenuti. In preda all’agitazione ha pronunciato frasi oltraggiose nei confronti degli agenti e ha causato lesioni a uno di loro. Per gestire la situazione si è reso necessario anche l’intervento del personale sanitario.

Le misure adottate: daspo urbano fino al 2027

Alla luce della gravità dei fatti e per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore Capocasa ha deciso di applicare la misura del daspo urbano. Il provvedimento vieta all’uomo di accedere e sostare nei pressi dei pubblici esercizi situati nelle principali vie del centro: corso Mazzini, corso Garibaldi, piazza Roma, corso Stamira e via Castelfidardo. Il divieto resterà in vigore fino al 2027.

Precedenti e motivazioni del provvedimento

L’uomo destinatario del daspo era già stato oggetto di un avviso orale, segno di precedenti comportamenti ritenuti pericolosi dalle autorità. La decisione di applicare il daspo urbano è stata presa per prevenire ulteriori episodi di violenza e per garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori dei locali pubblici del centro di Ancona.

