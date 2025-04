Aggredisce il commesso dopo un furto: arrestato pregiudicato per rapina e lesioni in un negozio di Bolzano

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un pregiudicato di Bolzano è stato arrestato per rapina dopo aver aggredito un commesso nel tentativo di fuggire. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi presso il negozio “Hao Jia Hao” in Via Torino, quando l’uomo ha cercato di sottrarre merce senza pagare.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra “Volanti” sono intervenuti rapidamente sul posto dopo una chiamata al numero di emergenza 112 NUE. Il sospetto, identificato come T.M., un 45enne senza fissa dimora, è stato bloccato dal commesso mentre tentava di uscire dal negozio con 5 capi di abbigliamento nascosti nello zaino.

Dettagli dell’aggressione

Il commesso, dopo aver fermato T.M., è stato aggredito quando il ladro ha cercato di scappare forzando una porta sul retro. Durante l’inseguimento, il pregiudicato ha afferrato il commesso per il collo e ha minacciato di morte lui e gli altri dipendenti.

Perquisizione e arresto

Una volta preso in custodia, T.M. è stato trovato in possesso di altra merce rubata e di strumenti come una tronchese e un coltello a serramanico. È stato quindi arrestato per rapina, lesioni personali volontarie e violazione del Foglio di Via dal Comune di Bolzano.

Provvedimenti del Questore

Il Questore della Provincia di Bolzano, Paolo Sartori, ha avviato l’iter per l’irrogazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti di T.M., considerata la sua pericolosità sociale e i numerosi precedenti.

Dichiarazioni del Questore

Il Questore Sartori ha sottolineato la frequenza con cui i ladri reagiscono con violenza quando vengono fermati, evidenziando la necessità di interventi sistematici per prevenire conseguenze tragiche e punire severamente i responsabili.

Fonte foto: IPA