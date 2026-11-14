Aggredisce il padre con un martello mentre dorme a Racale, 53enne gravissimo e 16enne in ospedale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un 16enne ha aggredito il padre con un martello. È accaduto a Racale, in provincia di Lecce, dove un 53enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sono gravi. Per l’uomo la prognosi è riservata. A lanciare l’allarme è stata la moglie. La donna ha tentato di fermare il figlio prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il giovane si trova ricoverato all’ospedale di Scorrano per una consulenza psichiatrica.

Aggressione con un martello

Dramma nel Salentino. A Racale, in provincia di Lecce, nel cuore della notte è avvenuta una grave aggressione. Un uomo di 53 anni è stato colpito alla testa con un martello.

L’aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026 nell’abitazione del cinquantatreenne. A dare l’allarme è stata la moglie dell’uomo, che si è svegliata nel mezzo dell’aggressione, ritrovandosi a chiamare i soccorsi e i Carabinieri mentre tentava di bloccare il figlio.

Ad alzare il martello contro il padre, infatti, è stato un giovane di 16 anni, figlio della coppia che al momento dell’aggressione stava dormendo nella propria camera da letto.

I soccorsi

L’uomo di 53 anni si trova all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118, ma prima del trasporto è stato necessario stabilizzarla.

Infatti il martello avrebbe colpito la testa dell’uomo, che nel sonno non avrebbe avuto modo di reagire. Il colpo ha quindi provocato profonde ferite.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso e per i medici le sue condizioni sono gravi. È stato disposto il ricovero nel reparto di Rianimazione, con prognosi riservata.

Aggressore in ospedale: consulenza psichiatrica

Per il ragazzo di 16 anni è stato previsto un diverso tipo di ricovero. Infatti il giovane, fermato dai Carabinieri e dalla moglie del 53enne, è stato accompagnato all’ospedale di Scorrano.

È stato ricoverato nell’area dedicata al trattamento psichiatrico, in attesa di una consulenza. Sulla dinamica dell’aggressione indagano i Carabinieri.

Al momento si conosce ancora poco, ma secondo quanto riferito da fonti locali, i militari sarebbero stati informati che il giovane aveva già manifestato in passato alcune problematiche. Non se ne conosce la natura e inoltre si parla di una non specificata “disabilità psichica“.