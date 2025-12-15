Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina impropria a Mestre. Un uomo di 32 anni, straniero e senza fissa dimora, è stato fermato dopo aver aggredito il personale di un esercizio commerciale per garantirsi la fuga. L’episodio è avvenuto nella mattinata del 15 dicembre, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Il fatto: tentata fuga e aggressione al personale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato quando il personale di un negozio di Mestre (Venezia) ha notato un uomo uscire dall’esercizio commerciale con due carrelli pieni di capi di abbigliamento, senza aver effettuato il pagamento. Il direttore e un dipendente hanno immediatamente inseguito il sospetto, che per garantirsi la fuga ha reagito con calci e pugni nei loro confronti. L’aggressione ha avuto luogo proprio all’esterno del negozio, mentre l’uomo tentava di allontanarsi con la refurtiva.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma, allertati tramite una chiamata al 112, ha permesso di bloccare il presunto responsabile della rapina impropria. Una volta fermato, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale, durante la quale è stata recuperata tutta la merce sottratta poco prima dal negozio. Il valore complessivo della refurtiva ammontava a circa 665 euro.

Restituzione della merce e conseguenze giudiziarie

La merce recuperata è stata prontamente restituita al legittimo titolare dell’attività commerciale. L’arrestato è stato condotto davanti al giudice per la direttissima nella mattinata del 15 dicembre. Al termine dell’udienza, l’uomo è stato condannato a 2 anni di reclusione, con pena sospesa. Tuttavia, il procedimento penale non si è ancora concluso e la colpevolezza definitiva dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

