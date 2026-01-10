Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tunisino di 29 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e percosse nel centro storico di Carpi. L’uomo è stato fermato dopo aver aggredito il titolare di un esercizio pubblico e aver opposto una violenta resistenza agli agenti intervenuti sul posto. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari di Modena, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Aggredito il titolare di un locale a Carpi

L’episodio si è verificato nella serata di venerdì 9 gennaio intorno alle ore 20.00, quando il personale del Commissariato di P.S. di Carpi è stato chiamato a intervenire nel centro storico a seguito di una segnalazione di aggressione ai danni del titolare di un noto esercizio pubblico.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto le prime informazioni dai testimoni presenti e ottenuto una descrizione dettagliata dell’aggressore, oltre a una fotografia scattata nell’immediatezza dei fatti. Grazie a questi elementi le ricerche sono state avviate senza indugio.

L’individuazione e la fuga

Poco dopo, nei pressi di Piazza Martiri, gli operatori hanno individuato un uomo che corrispondeva alle descrizioni fornite. L’indagato stava cercando di allontanarsi rapidamente dalla zona.

Nel tentativo di sottrarsi all’arresto l’uomo ha opposto una violenta resistenza e ha aggredito fisicamente gli agenti di polizia.

L’uso del taser e il coinvolgimento di un cittadino

Per contenere l’aggressività dell’uomo gli agenti sono stati costretti a ricorrere all’utilizzo del taser. Durante le concitate fasi dell’arresto è intervenuto anche un cittadino che ha cercato di aiutare le forze dell’ordine, ma è rimasto ferito al volto.

Successivamente sul posto sono arrivate anche le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, che hanno fornito supporto nelle fasi successive all’arresto.

Le conseguenze per gli agenti e l’arrestato

Gli agenti coinvolti sono stati refertati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Ramazzini di Carpi e sono stati dimessi con una prognosi di 7 giorni.

L’arrestato, invece, è stato condotto davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’udienza si è svolta sabato 10 gennaio presso il Tribunale di Modena. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto valide le motivazioni dell’arresto e ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti del cittadino tunisino.

