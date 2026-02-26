Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Brescia, dove un cittadino peruviano di 25 anni è stato fermato dopo aver tentato un furto all’interno di un negozio Coin. L’uomo, incensurato e residente a Milano, è stato bloccato grazie alla pronta segnalazione di un dipendente e all’intervento tempestivo degli agenti.

Tentato furto a Brescia

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso il punto vendita Coin di Corso Magenta a Brescia. La segnalazione di un furto in atto è giunta alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza 112 NUE, attivando così l’immediato intervento della Squadra Volante.

Tutto ha avuto inizio quando un dipendente del negozio ha richiesto un intervento urgente dopo che l’addetto alla vigilanza aveva fermato un individuo sospetto. L’uomo, un cittadino peruviano di 25 anni regolarmente presente sul territorio nazionale e senza precedenti penali, aveva occultato diversi capi d’abbigliamento in una borsa e aveva tentato la fuga oltrepassando rapidamente le casse.

L’addetto alla vigilanza, insospettito dai ripetuti ingressi e uscite dell’uomo dai camerini e dal suo comportamento anomalo, ha deciso di seguirlo. Quando il sospetto si è accorto di essere stato scoperto ha cercato di allontanarsi velocemente dal negozio. Ne è nato un movimentato inseguimento durante il quale il ladro ha più volte spinto a terra con violenza il vigilante nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

Nonostante la resistenza l’addetto alla sicurezza è riuscito a bloccare il malvivente all’esterno del negozio e a recuperare la refurtiva, composta da capi di abbigliamento che erano stati nascosti all’interno di una borsa schermata, presumibilmente utilizzata per eludere i sistemi antitaccheggio.

Le indagini e il sequestro della borsa schermata

Gli agenti della Squadra Volante, giunti rapidamente sul posto, hanno preso in consegna il sospetto e hanno avviato le verifiche necessarie per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Fondamentale si è rivelata la visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza interni al negozio, che hanno permesso di confermare quanto accaduto.

La merce rubata è stata recuperata e restituita al direttore del negozio Coin, mentre la borsa schermata utilizzata per il furto è stata sottoposta a sequestro immediato dagli agenti, che hanno così impedito che potesse essere riutilizzata per altri reati.

L’arresto e le accuse

Il cittadino peruviano è stato condotto presso gli uffici della Questura di Brescia per ulteriori accertamenti.

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di rapina e messo a disposizione della Procura della Repubblica per le successive decisioni dell’autorità giudiziaria.

