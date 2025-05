Aggredisce l’arbitro negli spogliatoi, calciatore di Terza Categoria colpito da Daspo per un anno

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un calciatore è stato sanzionato con un DASPO per aggressione all’arbitro durante una partita di Terza Categoria. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Ravenna Lucio Pennella a seguito di un’indagine della Polizia di Stato.

Il provvedimento del Questore

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore Lucio Pennella ha emesso un DASPO nei confronti del giovane calciatore che ha aggredito l’arbitro durante una partita disputata il 27 aprile in un impianto sportivo della provincia di Ravenna. Il provvedimento vieta al giocatore di partecipare o assistere a tutte le manifestazioni sportive nazionali ed internazionali per dodici mesi.

La dinamica dell’aggressione

Durante l’incontro, il calciatore della squadra di casa, già ammonito per proteste, ha seguito l’arbitro fino agli spogliatoi. Qui, dopo aver proferito ulteriori offese e minacce, ha ricevuto una seconda ammonizione e conseguente espulsione. In quel momento, ha aggredito l’arbitro con uno schiaffo alla schiena, manifestando l’intenzione di continuare l’azione violenta. Solo l’intervento di alcuni compagni e dirigenti ha evitato il prolungamento dell’aggressione.

Le conseguenze disciplinari

La condotta del giocatore è stata giudicata estremamente pericolosa e intollerabile, soprattutto in un contesto sportivo frequentato anche da minori. Per questo motivo, il Giudice Sportivo lo ha squalificato per tredici gare effettive. L’episodio ha suscitato l’attenzione della DIGOS, che ha collaborato con la Sezione di Ravenna dell’Associazione Italiana Arbitri per valutare l’accaduto.

Fonte foto: IPA