Aggredisce l'ex fidanzato della figlia con un'accetta a Terracina vicino Latina, continuava a perseguitarla

Episodio di violenza a Terracina dove un uomo ha aggredito e gravemente ferito con un’accetta l’ex fidanzato della figlia. Dopo essersi presentato in commissariato, il padre ha motivato le sue azioni, spiegando di aver agito in difesa della ragazza, vittima a suo dire di continue persecuzioni. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio.

Terracina, aggressione a colpi d’accetta

La segnalazione, pervenuta al numero unico delle emergenze nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre, in un primo momento sembrava riguardare un incidente stradale avvenuto a Terracina, in provincia di Latina.

Sul posto, però, gli agenti del commissariato hanno trovato ben altro. Due ragazzi erano a terra, uno gravemente ferito con una copiosa emorragia alla testa, l’altro con lesioni più lievi ma in grado di raccontare l’accaduto.

L’episodio è avvenuto a Terracina, in provincia di Latina

Secondo la sua versione, i due si trovavano sulla bicicletta di un amico quando un uomo, sopraggiunto a bordo di un ciclomotore, li aveva improvvisamente attaccati con un’accetta.

La reazione contro l’ex fidanzato della figlia

Il 118, arrivato in pochi minuti, ha prestato soccorso al giovane in condizioni critiche, trasportandolo d’urgenza all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina. Lì i medici hanno riscontrato traumi cranici particolarmente gravi, con lacerazioni alla corteccia cerebrale.

Nel frattempo, al commissariato di Terracina, si era presentato spontaneamente un uomo, per ammettere di essere il responsabile dell’aggressione.

Questi ha dichiarato agli agenti di aver agito in reazione ai comportamenti ripetutamente offensivi e persecutori della vittima nei confronti di sua figlia, con la quale il giovane aveva interrotto da tempo una relazione sentimentale.

L’arresto del padre

Le indagini, avviate immediatamente dalla polizia e coordinate dal magistrato di turno della Procura di Latina, hanno previsto l’ascolto di testimoni e l’analisi delle registrazioni del sistema di videosorveglianza cittadino.

Grazie a queste verifiche, le autorità hanno confermato il racconto e disposto l’arresto dell’uomo con l’accusa di tentato omicidio.

Allo stesso tempo, gli investigatori hanno scoperto che al momento dell’attacco era presente anche il figlio dell’arrestato, fratello della ragazza. Quest’ultimo, mai menzionato dal padre durante la confessione, risulta aver partecipato all’aggressione ed è stato denunciato in stato di libertà.

Il genitore, al termine degli accertamenti, è stato condotto in carcere. Le indagini restano aperte per chiarire l’intera dinamica dell’episodio e verificare l’eventuale responsabilità dei soggetti coinvolti anche in altri fatti penalmente rilevanti.