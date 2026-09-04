Aggredisce l'ex moglie a Vicenza dopo avere violato il divieto di avvicinamento, arrestato un uomo di 31 anni

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Un arresto per violazione del divieto di avvicinamento e aggressione ai danni dell’ex moglie a Vicenza. L’uomo, cittadino vicentino classe ‘95, è stato fermato nella mattinata odierna dopo aver violato le misure cautelari imposte dall’Autorità Giudiziaria e aver aggredito la donna presso la sua abitazione.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto di un uomo vicentino rappresenta un importante risultato nell’ambito della lotta alla violenza domestica e di genere. L’operazione ha messo in evidenza l’efficacia delle recenti normative che consentono l’arresto in flagranza differita, anche nei casi in cui il presunto autore riesca ad allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La misura cautelare e la violazione

L’uomo era già sottoposto a una misura cautelare che prevedeva il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, con l’obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 550 metri. Nonostante ciò, nel pomeriggio di ieri, la vittima ha notato la presenza dell’ex marito all’interno di un bar situato a poche decine di metri dalla propria abitazione. Nelle stesse ore, l’uomo ha anche contattato telefonicamente la donna, pretendendo di incontrare i figli minori, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

L’escalation: effrazione e aggressione

La situazione si è aggravata ulteriormente quando la donna ha riscontrato segni di effrazione alla porta della propria abitazione. Nel corso della notte, la vittima è stata aggredita dall’ex coniuge. All’arrivo degli equipaggi della Polizia di Stato, tuttavia, l’uomo si era già dato alla fuga, rendendo necessario l’avvio immediato di una complessa attività investigativa.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli operatori della Sezione Volanti non si sono limitati alla raccolta della denuncia. Hanno invece avviato una serie di attività di polizia giudiziaria, proseguite senza interruzione per tutta la notte. Gli investigatori hanno acquisito e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, confermando la presenza dell’indagato all’interno del bar segnalato dalla vittima, in violazione della distanza minima imposta dal provvedimento cautelare.

Approfondimenti investigativi e arresto

Parallelamente, sono stati svolti ulteriori approfondimenti investigativi e attività tecniche finalizzate alla localizzazione dell’uomo e alla ricostruzione dei suoi movimenti. L’attività di indagine ha permesso di raccogliere un solido quadro indiziario che, insieme alla documentazione acquisita, ha consentito di applicare la disciplina dell’arresto in flagranza differita, prevista dalla recente normativa a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

IPA