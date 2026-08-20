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Un uomo denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto a Filettino (Frosinone). L’episodio si è verificato nella notte del 19 agosto 2026, quando la vittima, una donna, è stata aggredita in strada dal compagno durante una lite per motivi di convivenza.

Paura per una donna a Filettino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento della Volante del Commissariato di P.S. di Fiuggi (Frosinone) è scattato intorno alle ore 02:30 a Filettino, località dove la coppia si trovava in vacanza.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la discussione tra i due sarebbe degenerata rapidamente, culminando in una violenta aggressione ai danni della donna.

L’aggressione e l’intervento dei passanti

Nel corso della lite, l’uomo, di 42 anni, ha colpito ripetutamente la compagna alla testa con calci e pugni. L’aggressione si è consumata in strada, attirando l’attenzione di due giovani passanti che, sentendo le grida della vittima, sono intervenuti prontamente.

Grazie al loro intervento, l’uomo si è dato alla fuga, evitando di essere fermato nell’immediato dagli agenti.

La donna, ferita, è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, la Polizia ha avviato le ricerche dell’aggressore, riuscendo a rintracciarlo nelle ore successive. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Fiuggi hanno quindi proceduto a denunciarlo in stato di libertà per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Il ritiro delle armi e la posizione dell’indagato

Contestualmente alla denuncia, nei confronti dell’uomo è stato eseguito il ritiro cautelare delle armi in suo possesso, misura adottata per prevenire ulteriori rischi.

Le autorità sottolineano che, allo stato attuale, l’indagato è solamente gravemente indiziato dei reati contestati e la sua posizione sarà valutata in sede giudiziaria. Solo una sentenza definitiva potrà eventualmente accertarne la colpevolezza, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

IPA