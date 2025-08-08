Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 38 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della ex compagna a Rieti. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi durante un incontro per la riconsegna del figlio minore. L’arresto è stato convalidato dal G.I.P. che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta a Rieti e ha visto coinvolti gli agenti della Squadra Mobile e della Sezione Volanti della Questura locale. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto a seguito di una segnalazione per una lite domestica giunta al NUE 112. Le pattuglie sono intervenute prontamente, trovando la vittima e la sorella in strada, entrambe in evidente stato di agitazione.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia, la donna e la sorella hanno riferito agli agenti di aver subito poco prima un’aggressione sia verbale che fisica da parte dell’ex compagno della richiedente. L’episodio si è verificato durante un incontro concordato per la riconsegna del figlio minore, un bambino di 4 anni. L’uomo, nel frattempo rientrato presso la propria abitazione, ha tentato di minimizzare l’accaduto, sostenendo che si fosse trattato soltanto di una lite verbale.

La denuncia e le misure preventive

La situazione era già nota alle autorità: il giorno precedente, la donna si era presentata in Questura per sporgere querela nei confronti dell’ex compagno, accusandolo di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Gli agenti della Squadra Mobile avevano quindi avviato le procedure d’urgenza previste dal “Codice rosso”, ascoltando alcuni testimoni delle violenze denunciate. In base agli elementi raccolti, il Questore di Rieti aveva già emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’uomo per violenza domestica. L’uomo avrebbe dovuto presentarsi negli uffici della Divisione Polizia Anticrimine per ricevere la notifica del provvedimento poco prima della lite che ha richiesto l’intervento della Polizia.

L’incontro per il figlio e la nuova aggressione

Nonostante la denuncia e le misure preventive, la donna ha deciso, d’accordo con l’ex compagno, di recarsi presso l’abitazione di quest’ultimo per riottenere l’affidamento temporaneo del figlio. L’incontro, però, è degenerato rapidamente in una nuova aggressione verbale e fisica, avvenuta anche in presenza del minore. La violenza ha causato alla donna lesioni giudicate guaribili in 8 giorni di prognosi.

Le prove raccolte dagli investigatori

Determinante per la ricostruzione dei fatti è stata la registrazione audio realizzata dalla vittima, che ha documentato integralmente le fasi della lite. Le dichiarazioni di alcuni testimoni presenti hanno ulteriormente rafforzato il quadro probatorio. Grazie a questi elementi, gli investigatori della Polizia di Stato hanno potuto accertare la condotta particolarmente violenta dell’uomo e procedere all’arresto in flagranza differita per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’arresto e le decisioni dell’autorità giudiziaria

L’arresto è stato convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Rieti, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo dovrà ora rispettare le restrizioni imposte in attesa degli sviluppi del procedimento penale a suo carico.

Il procedimento penale e le garanzie per l’indagato

Nel corso del procedimento penale instaurato nei confronti dell’uomo, la sua eventuale responsabilità penale sarà accertata dal Giudice, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza delle misure di tutela per le vittime di violenza domestica e la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine in situazioni di rischio.

IPA