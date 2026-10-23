Aggredisce la ex e le porta via borsa e telefono a Palazzolo sull'Oglio vicino a Brescia: arrestato 21enne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Le aveva chiesto di vedersi per parlare della loro relazione ormai finita. Durante l’incontro, invece, l’avrebbe aggredita, le avrebbe portato via telefono e borsa e l’avrebbe costretta a dargli dei soldi per i danni alla sua auto. A Palazzolo sull’Oglio, vicino a Brescia, i carabinieri hanno arrestato un 21enne denunciato dalla ex.

Palazzolo sull’Oglio, l’appuntamento con l’ex e l’aggressione

Come riporta l’Arma dei Carabinieri, tutto è partito dalla denuncia della giovane, presentata secondo QuiBrescia la sera del 22 ottobre.

Oltre a colpirla e a prenderle il cellulare, l’uomo l’avrebbe costretta a consegnargli una somma di denaro.

Una sorta di presunto risarcimento per i danni che la sua auto avrebbe subito durante un litigio precedente.

Nel raccontare quanto accaduto, la donna ha riferito anche altri episodi di violenza, mai denunciati prima.

Il 21enne arrestato in casa e portato in carcere a Brescia

I militari della Stazione di Palazzolo lo hanno rintracciato la mattina del 23 ottobre nella sua abitazione, a Castelli Calepio, nella Bergamasca.

È stato arrestato in flagranza differita, possibile per alcuni reati entro 48 ore dai fatti, quando ci sono prove documentali come video o foto.

Le accuse sono atti persecutori, rapina e lesioni personali.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato portato nel carcere Nerio Fischione di Brescia.

IPA