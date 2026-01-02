Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 28 anni è stato arrestato per tentata violazione di domicilio aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali a seguito di un violento episodio avvenuto nella tarda serata di martedì 30 dicembre a Teramo. L’uomo, già destinatario di ammonimenti e divieti di avvicinamento, ha cercato di entrare con la forza nell’abitazione della madre adottiva, ferendo lo zio e aggredendo gli agenti intervenuti.

Paura a Teramo: fermato 28enne

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento della Squadra Volante della Questura di Teramo si è reso necessario dopo che un cittadino marocchino di 28 anni ha tentato di sfondare la porta di casa della madre adottiva.

L’episodio si è verificato nella tarda serata di martedì 30 dicembre, quando l’uomo si è recato presso l’abitazione dove vive anche lo zio.

La tentata aggressione alla madre e il ferimento dello zio

Secondo quanto ricostruito dagli agenti il giovane, in preda alla furia, ha iniziato a colpire con forza la porta d’ingresso dell’appartamento della madre adottiva, danneggiandola nel tentativo di entrare.

Lo zio, presente in casa, ha cercato di fermarlo, ma è stato colpito e ha riportato una ferita al sopracciglio. L’aggressione ha costretto i familiari a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

La reazione agli agenti e l’arresto

All’arrivo della Volante il giovane si era già dato alla fuga. Tuttavia, pochi minuti dopo, è tornato nuovamente presso l’abitazione della madre adottiva.

In questa seconda occasione ha tentato di forzare l’ingresso e si è scagliato contro gli agenti della Polizia, nel tentativo di entrare e aggredire nuovamente i familiari.

Gli operatori della Squadra Volante sono riusciti a bloccare l’uomo, che ha opposto una forte resistenza. Nel corso dell’azione, gli agenti hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili in 7 giorni.

L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali a pubblico ufficiale e tentata violazione di domicilio aggravata. Inoltre, è stato deferito per lesioni personali ai danni dello zio.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine

L’arrestato era già stato sottoposto in passato alla misura del divieto di avvicinamento alla madre adottiva ed era destinatario di un ammonimento emesso dal Questore.

Nonostante questi provvedimenti, ha violato le restrizioni, tornando a minacciare la sicurezza dei familiari e degli operatori di polizia.

Al termine delle procedure di rito il cittadino marocchino è stato associato alla Casa Circondariale di Teramo, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per le successive valutazioni.

IPA