Un uomo è stato arrestato a Ferrara per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della moglie, dopo che la donna ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine a seguito dell’ennesima aggressione domestica. L’intervento è stato effettuato il 2 gennaio 2026 e ha segnato la fine di una lunga serie di episodi violenti, come riferito dalla vittima agli agenti intervenuti.

Violenza domestica a Ferrara

L’episodio si è verificato all’interno di un’abitazione di Ferrara dove la donna, poco più che trentenne, ha contattato il numero di emergenza per chiedere aiuto dopo essere stata nuovamente vittima di violenze da parte del marito. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti prontamente, trovando la donna visibilmente scossa e ferita.

La donna ha raccontato agli agenti di aver subito non solo l’aggressione appena avvenuta, ma anche una serie di violenze precedenti che si erano intensificate negli ultimi tempi. La situazione, ormai insostenibile, ha spinto la vittima a denunciare il marito, mettendo così fine a un ciclo di maltrattamenti che si protraeva da tempo.

Una prognosi di venti giorni

La donna è stata soccorsa anche dal personale sanitario che l’ha trasportata all’ospedale S. Anna di Cona per le cure necessarie.

Dopo gli accertamenti medici la vittima è stata dimessa con una prognosi di oltre venti giorni, a testimonianza della gravità delle lesioni riportate durante l’aggressione.

L’arresto del marito

Alla luce del quadro indiziario raccolto dagli agenti e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti e lesioni aggravate.

Successivamente è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, a tutela della vittima e per prevenire ulteriori episodi di violenza domestica.

Il contesto

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di attenzione da parte delle forze dell’ordine verso i casi di violenza domestica, che purtroppo continuano a verificarsi.

L’intervento tempestivo delle Volanti e la collaborazione tra Polizia e personale sanitario hanno permesso di garantire la sicurezza della vittima e di avviare le procedure giudiziarie nei confronti dell’aggressore, scongiurando il peggio come purtroppo continua ad accadere in ogni parte d’Italia e del mondo, un bilancio che non si appresta a diminuire né a scomparire.

