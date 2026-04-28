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Un cittadino albanese di 41 anni è stato raggiunto da un provvedimento di DASPO della durata di 5 anni a seguito di una aggressione avvenuta al termine di una partita di calcio giovanile a Vignola. Il provvedimento, emesso dal Questore di Modena Lucio Pennella, è stato notificato nei giorni scorsi dopo gli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato.

Minore aggredito a Modena

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato il 19 aprile scorso presso il centro sportivo “Il Poggio” di Vignola, al termine di una partita del campionato “Giovanissimi 2011” tra le squadre “Asd Visport” di Vignola e “Asd San Giorgio” di Sassuolo.

Secondo quanto ricostruito dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria intervenuti sul posto, il 41enne, padre di uno dei giocatori della “Asd San Giorgio”, avrebbe aggredito con violenza un ragazzo di 14 anni, atleta della squadra avversaria, mentre quest’ultimo stava facendo ritorno negli spogliatoi.

L’intervento dei soccorsi e le conseguenze per il minore

Il giovane calciatore, vittima della aggressione, è stato subito accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Vignola. Dopo le cure, il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

L’episodio ha suscitato particolare preoccupazione per la gravità della condotta tenuta dal genitore, che ha agito in modo violento nei confronti di un minorenne, venendo meno al proprio ruolo educativo e tradendo i valori dello sport.

Il provvedimento del Questore e le motivazioni

Il Questore di Modena ha disposto per il cittadino albanese l’interdizione assoluta da ogni impianto sportivo per 5 anni. La misura di prevenzione, nota come DASPO, è stata adottata in seguito agli accertamenti della Divisione Anticrimine, che ha valutato la necessità di intervenire con fermezza per contrastare episodi di violenza che coinvolgano minori e che si verifichino in contesti sportivi, dove dovrebbero prevalere rispetto e spirito educativo.

Le autorità sottolineano che quando la passione per lo sport degenera in violenza, soprattutto se rivolta contro un ragazzo di 14 anni, è fondamentale adottare misure severe. Il provvedimento del Questore rappresenta un segnale chiaro: la tutela dei giovani e il rispetto delle regole sono principi irrinunciabili, e chi si rende responsabile di comportamenti contrari a questi valori verrà sanzionato con decisione.

IPA