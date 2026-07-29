Aggredisce un anziano a Grumo Nevano dopo essere stato richiamato, uomo è grave: arrestato un 18enne

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un anziano di Grumo Nevano è ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dopo essere stato picchiato da un 18enne, poi arrestato. La vittima sarebbe intervenuta per placare una lite tra un gruppo di anziani di una vicina struttura e gli amici con cui il 18enne stava giocando a calcio.

Anziano preso a calci a Grumo Nevano

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato nella notte tra il 28 e il 29 luglio per aver aggredito a calci un anziano a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, riducendolo in fin di vita.

Il giovane avrebbe spinto l’anziano a terra, assestandogli poi un calcio alla testa che gli avrebbe provocato una grave emorragia.

ANSA

I due sarebbero coinvolti in una lite, ma le circostanze da cui sarebbe scaturita non sono del tutto chiare.

Il 18enne è stato poi arrestato e condotto in carcere dai carabinieri intervenuti. È indagato per tentato omicidio.

Le circostanze dell’aggressione

Ci sono diverse ricostruzioni su come la lite tra i ragazzi e gli anziani sia nata.

Il sito di Tgcom24 ne ha raccolte alcune. Tutto sarebbe nato sul sagrato della basilica di San Tommaso, la chiesa locale.

I giovani avrebbero rotto una finestra di un vicino centro anziani e sarebbero quindi stati richiamati.

Il gruppo di anziani che si è poi scontrato con i ragazzi e li avrebbe richiamati anche per i continui schiamazzi.

Uno degli anziani avrebbe spinto un ragazzo e ne sarebbe nato un litigio molto acceso.

La vittima non sarebbe però intervenuta in questo contesto, ma successivamente, per placare la lite, e sarebbe stato spinto e picchiato.

Le condizioni della vittima

L’anziano ricoverato in ospedale avrebbe 70 anni. I soccorritori hanno subito individuato una grave emorragia alla testa causata dall’aggressione.

La prognosi è ancora riservata, ma stando alla ricostruzione di Tgcom24, secondo cui l’anziano sarebbe in pericolo di vita.