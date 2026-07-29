Aggredisce un anziano a scopo di rapina e ferisce la nipotina a Torino, arrestato in meno di 24 ore
A Torino un cittadino marocchino è stato fermato per rapina a un anziano: indagini lampo della Polizia e custodia cautelare in carcere.
Un fermo con convalida della custodia cautelare in carcere, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Torino, dove un cittadino marocchino è stato sottoposto a provvedimento restrittivo per una rapina ai danni di un anziano. L’intervento è stato reso possibile grazie a indagini rapide e mirate, avviate dopo l’aggressione avvenuta nei giorni scorsi nel quartiere Lucento.
- Le indagini a Torino
- L'aggressione e le sue conseguenze
- La ricostruzione dei fatti e l'identificazione del sospetto
- Il fermo e il sequestro di elementi utili alle indagini
- Misure cautelari e presunzione di innocenza
Le indagini a Torino
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile ha avviato immediatamente le indagini dopo la rapina avvenuta in via Gorresio, a Torino.
L’episodio ha visto come vittima un anziano signore, che si trovava a passeggio con la nipotina. Secondo la ricostruzione, l’uomo è stato improvvisamente avvicinato e aggredito da un individuo che lo ha colpito ripetutamente con pugni al volto e al corpo, con l’obiettivo di sottrargli la collana d’oro che indossava.
L’aggressione e le sue conseguenze
L’aggressione ha avuto conseguenze anche sulla bambina che accompagnava l’anziano: durante la colluttazione, la vittima è caduta a terra trascinando con sé la nipotina, che ha riportato un trauma al volto dopo aver sbattuto contro il marciapiede.
L’azione violenta e repentina ha destato particolare allarme nel quartiere Lucento, dove si è verificato il fatto.
La ricostruzione dei fatti e l’identificazione del sospetto
Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori sono riusciti a ricostruire in modo dettagliato le fasi della rapina.
Le informazioni acquisite hanno permesso di delineare un quadro indiziario grave e preciso nei confronti del presunto autore, un cittadino marocchino.
Il fermo e il sequestro di elementi utili alle indagini
La Sezione Falchi della Squadra Mobile ha rintracciato il sospettato in meno di 24 ore dall’accaduto, mentre percorreva una via cittadina a bordo di un motociclo risultato rubato.
Il comportamento sospetto dell’uomo, unito ai riscontri già raccolti, ha portato gli agenti a procedere al fermo. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati elementi ritenuti pertinenti al reato, tra cui parte dell’abbigliamento compatibile con quello immortalato dalle telecamere durante l’aggressione.
Misure cautelari e presunzione di innocenza
L’attività investigativa ha consentito di adottare nei confronti dell’uomo il provvedimento restrittivo, in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza raccolti e del rischio di fuga e di reiterazione di condotte analoghe, dato anche il possesso di veicoli rubati e la pericolosità dimostrata durante la rapina. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza dell’indagato fino a sentenza definitiva.
L’Autorità Giudiziaria, in sede di convalida della misura precautelare, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, convalidando il fermo e disponendo la custodia cautelare in carcere per il cittadino marocchino. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, che ora attende gli sviluppi delle indagini e il prosieguo del procedimento giudiziario.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.