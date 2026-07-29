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Un fermo con convalida della custodia cautelare in carcere, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Torino, dove un cittadino marocchino è stato sottoposto a provvedimento restrittivo per una rapina ai danni di un anziano. L’intervento è stato reso possibile grazie a indagini rapide e mirate, avviate dopo l’aggressione avvenuta nei giorni scorsi nel quartiere Lucento.

Le indagini a Torino

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile ha avviato immediatamente le indagini dopo la rapina avvenuta in via Gorresio, a Torino.

L’episodio ha visto come vittima un anziano signore, che si trovava a passeggio con la nipotina. Secondo la ricostruzione, l’uomo è stato improvvisamente avvicinato e aggredito da un individuo che lo ha colpito ripetutamente con pugni al volto e al corpo, con l’obiettivo di sottrargli la collana d’oro che indossava.

L’aggressione e le sue conseguenze

L’aggressione ha avuto conseguenze anche sulla bambina che accompagnava l’anziano: durante la colluttazione, la vittima è caduta a terra trascinando con sé la nipotina, che ha riportato un trauma al volto dopo aver sbattuto contro il marciapiede.

L’azione violenta e repentina ha destato particolare allarme nel quartiere Lucento, dove si è verificato il fatto.

La ricostruzione dei fatti e l’identificazione del sospetto

Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori sono riusciti a ricostruire in modo dettagliato le fasi della rapina.

Le informazioni acquisite hanno permesso di delineare un quadro indiziario grave e preciso nei confronti del presunto autore, un cittadino marocchino.

Il fermo e il sequestro di elementi utili alle indagini

La Sezione Falchi della Squadra Mobile ha rintracciato il sospettato in meno di 24 ore dall’accaduto, mentre percorreva una via cittadina a bordo di un motociclo risultato rubato.

Il comportamento sospetto dell’uomo, unito ai riscontri già raccolti, ha portato gli agenti a procedere al fermo. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati elementi ritenuti pertinenti al reato, tra cui parte dell’abbigliamento compatibile con quello immortalato dalle telecamere durante l’aggressione.

Misure cautelari e presunzione di innocenza

L’attività investigativa ha consentito di adottare nei confronti dell’uomo il provvedimento restrittivo, in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza raccolti e del rischio di fuga e di reiterazione di condotte analoghe, dato anche il possesso di veicoli rubati e la pericolosità dimostrata durante la rapina. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza dell’indagato fino a sentenza definitiva.

L’Autorità Giudiziaria, in sede di convalida della misura precautelare, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, convalidando il fermo e disponendo la custodia cautelare in carcere per il cittadino marocchino. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, che ora attende gli sviluppi delle indagini e il prosieguo del procedimento giudiziario.

IPA